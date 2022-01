Fünfzehn Kernreaktoren in der Ukraine – Krieg ist eine sehr schlechte Idee (space4peace.blog)

http://space4peace.blogspot.com/2022/01/fifteen-nuclear-reactors-in-ukraine-war.html

Ukrainischer Diplomat sieht wenig Chancen auf Krieg „in einem Land mit 15 Kernreaktoren“

Die Ukraine ist bestrebt, eine diplomatische Lösung für die aktuellen Spannungen mit Russland zu suchen, sagte ihr Botschafter in Japan, Sergij Korsunski, am Mittwoch (26. Januar) und fügte hinzu, dass er es gesehen habe geringe Chance auf einen totalen Krieg, obwohl es kleinere Konflikte geben könnte.

Die Zerstörung von Kernreaktoren hätte verheerende regionale Auswirkungen auf Europa.

„Ich glaube, dass ein umfassender Krieg sehr, sehr, sehr schwer zu erwarten ist, aber wir werden möglicherweise stärker lokalisierte Konflikte sehen“, sagte Korsunsky auf einer Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt Tokio.

Wenn es zu einem Krieg kommt, wird es der erste in der Geschichte der Menschheit sein, ein Krieg gegen ein Land, das auf seinem Territorium 15 Kernreaktoren hat, das über 30.000 km Gas- und Ölpipelines verfügt, die voll mit Gas und Öl sind“, sagte er Korsunsky.

„Wenn all diese Infrastruktur zerstört wird, gibt es keine Ukraine mehr. Aber das ist nur eine Konsequenz. Es gibt kein Mitteleuropa mehr und wahrscheinlich wäre auch Westeuropa betroffen.“

Ein Unfall im Reaktor von Tschernobyl, der sich in der heutigen Ukraine befindet, hat 1986 Tonnen von Atommüll in die Atmosphäre geschleudert, die Radioaktivität über Teile des Kontinents verbreitet und einen Anstieg der Krebserkrankungen in der näheren Region verursacht.

Russlands Botschafter in Australien, Alexey Pavlovsky, sagte am Mittwoch, dass Russland nicht plane, in die Ukraine einzumarschieren.

Wir beabsichtigen überhaupt nicht einzumarschieren“, sagte Pavlovsky gegenüber dem Radio der Australian Broadcasting Corporation.

„Unsere Truppen an der Grenze … Diese Truppen sind keine Bedrohung, sie sind eine Warnung. Eine Warnung an die Machthaber der Ukraine, kein rücksichtsloses militärisches Abenteuer zu wagen“, sagte er.

Was die Sanktionen betrifft, denke ich, dass mittlerweile jeder verstehen sollte, dass dies nicht die Sprache ist, die verwendet werden sollte, wenn man mit Russland spricht. Die Sanktionen funktionieren einfach nicht.“

