Russland äußert sich zu Kriegsgefahr mit dem Westen (RT)

Angesichts der hohen Spannungen zwischen Russland und den USA hat Moskaus Top-Diplomat darauf bestanden, dass sein Land nicht will, dass ein ausgewachsener Konflikt ausbricht, aber auch gewarnt, dass es nicht beiseite treten und zusehen wird, wie gut beklagte Sicherheitsbedenken ignoriert werden.

Außenminister Sergej Lawrow wurde am Freitagmorgen im Rahmen eines Rundfunkinterviews mit Nachrichtenagenturen gefragt, ob Kämpfe ausbrechen könnten, nachdem Gespräche über Garantien, dass die NATO nicht erweitert wird, in einer Sackgasse endeten.

„Wenn es nach der Russischen Föderation geht, wird es keinen Krieg geben“ , erklärte er. „Wir wollen keine Kriege“ , fuhr er fort, betonte aber, dass die Beamten „nicht zulassen werden, dass unsere Interessen brutal angegriffen oder ignoriert werden.“

Laut Lawrow ist Washingtons Reaktion auf Moskaus Vorschläge „fast ein Musterbeispiel diplomatischen Anstands“. Er sagte jedoch, dass die Antwort der NATO auf die beiden russischen Dokumentenentwürfe „dermaßen ideologisiert ist, dass sie die Exklusivität des Bündnisses, seine besondere Mission, seinen besonderen Zweck atmet“.

Lawrow fügte hinzu, wenn die USA nicht bereit seien, ihre Haltung in Sicherheitsfragen zu überdenken, sei Moskau auch nicht bereit, Kompromisse bei seinen Forderungen einzugehen. „Wenn sie darauf bestehen, dass sie ihre Position nicht ändern, werden wir unsere Position auch nicht ändern“ , erklärte er.

Die Kommentare kommen kurz nachdem Moskau die lang erwarteten Antworten auf seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien erhalten hat, darunter eine Zusage, dass die Ukraine nicht in den Block aufgenommen wird.

Am Donnerstag sagte Lawrow, dass es „keine positive Antwort“ auf Moskaus Kernanliegen in dem Dokument gegeben habe, das von der amerikanischen Seite nach wochenlangen Gesprächen mit ihren Amtskollegen vorgelegt wurde.

„Das Hauptproblem ist unsere klare Position zur Unannehmbarkeit einer weiteren NATO-Erweiterung nach Osten und des Einsatzes hochzerstörerischer Waffen, die das Territorium der Russischen Föderation bedrohen könnten“, erklärte Lawrow.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow spricht am Freitag mit vier Radiosendern – Sputnik, Echo of Moscow, Govorit Moskva und Komsomolskaya Pravda – über außenpolitische Themen, darunter die aktuelle Situation zwischen seinem Land und dem Westen.

ENGLISH:

https://www.rt.com/russia/547536-lavrov-interview-friday-radio/

