Neues zur Ukrainekrise – Weitere Zuspitzung

Russisches Außenministerium: Gedanke an Krieg mit Ukraine ist inakzeptabel

Ein Sprecher des russischen Außenministeriums hat Pläne für einen Angriff auf das Nachbarland ausgeschlossen. Nach seinen Worten ist selbst der Gedanke an einen Krieg mit der Ukraine inakzeptabel. Kiews ausländische Unterstützer hielten jedoch weiterhin an dem von ihnen erdachten Szenario fest.

Hier: https://de.rt.com/russland/130656-russisches-aussenministerium-selbst-gedanke-an-krieg-mit-ukraine-ist-inakzeptabel/

Moskau warnt: NATO trainiert Angriff mit Atomwaffen auf Russland

Das russische Außenministerium erklärte, der Militärblock übe mit seinen Mitgliedern die Entfesselung des atomaren Höllenfeuers. Dabei würden auch NATO-Mitgliedsländer, die keine Atomwaffen besäßen, in deren Einsatz ausgebildet.

Hier:https://de.rt.com/international/130654-russland-warnt-vor-nuklearer-bedrohung-durch-die-nato/

Proben für den Ernstfall: Ukrainisches Innenministerium plant Übungen für Zivilbevölkerung

Um für den Notfall gerüstet zu sein, plant die Ukraine Massenübungen für die Zivilbevölkerung. Sie werden in verschiedenen Regionen des Landes durchgeführt, heißt es auf der Webseite des Innenministeriums. Der Fokus soll auf dem Umgang mit explosiven Gegenständen liegen.

Hier:https://de.rt.com/europa/130603-proben-fur-ernstfall-ukrainisches-innenministerium/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related