Drohnen-Kampagne Berlin, 27.1.2022:



Vor der Bundesgeschäftsstellee von Bündnis90/Die Grünen demonstrieren Gruppen der Drohnenkampagne gegen eine Bewaffnung von Drohnen.



Kurzversion: https://www.youtube.com/watch?v=rIH45YoKvow

Langversion: https://www.youtube.com/watch?v=7tjzldh_f9g

( www.laut-werden.de/tv )

Bilder hier:

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related