Appel : Pas de guerre contre le Donbass et contre la Russie ! Halte à la diabolisation de la Russie !

La diabolisation de la Russie ne cesse de s’intensifier sur fond de crise ukrainienne et menace désormais de se transformer en une escalade ouverte.

Des sanctions encore plus sévères contre la Russie, l’interruption des relations commerciales avec le gaz et le pétrole, et même du trafic des paiements, sont brandies comme menace – un conflit militaire est également devenu une possibilité.

L’Occident utilise un récit fictif pour accuser la Russie de préparer la guerre et de planifier une invasion de l’Ukraine. La Russie menacerait l’Ukraine en déplaçant ses troupes sur son propre territoire. Les médias occidentaux ne cessent d’interpréter cela comme un signe d’agressivité de la Russie. Seules quelques voix d’avertissement se font entendre.

En réalité, de plus en plus d’unités militaires américaines, canadiennes, britanniques et européennes se trouvent en Ukraine et le long de toute la frontière occidentale de la Russie. C’est pourquoi Moscou exige désormais des garanties militaires et juridiques concrètes de la part des Etats-Unis et de l’OTAN.

Une partie de la crise se manifeste par la situation économique et politique difficile de l’Ukraine. La Russie exige l’établissement d’une neutralité substantielle du pays. Les accords de Minsk II, reconnus par le droit international, permettent de trouver une solution non violente et durable au conflit intra-ukrainien.

Les nations occidentales garantes de Minsk II, l’Allemagne et la France, doivent enfin exiger de l’Ukraine qu’elle négocie avec les représentants des républiques du Donbass dans le but de résoudre durablement le conflit en leur accordant une autonomie nationale.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés doivent cesser immédiatement leurs provocations, y compris l’entraînement des militaires ukrainiens, ainsi que les ventes et livraisons d’armes à ce pays.

Nous appelons à une désescalade immédiate de la crise provoquée par les Etats-Unis, l’UE et l’OTAN, avant qu’il ne soit trop tard. La menace qui pèse sur la paix mondiale à la frontière occidentale de la Russie doit être discutée et condamnée par les Nations unies afin de faire respecter la Charte des Nations unies.

Nous appelons le gouvernement allemand à persister dans son refus de fournir des armes à l’Ukraine. Nous appelons le gouvernement allemand à s’engager enfin, lors des discussions au format Normandie, à ce que les parties du conflit interne à l’Ukraine entament des négociations entre elles.

Nous demandons aux États-Unis et à l’OTAN de tenir compte des besoins de la Russie en matière de sécurité, conformément à l’Acte OTAN-Russie de 1997, qui stipule que les droits à l’autodétermination des États impliqués ne doivent pas se faire au détriment des autres parties.

Nous appelons à soutenir et à diffuser cet appel. Dans le contexte de la crise du Covid, la solidarité internationale est d’une importance capitale.

German: http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/kein-krieg-gegen-russland

English: http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/no-war-against-russia

Russian: https://cutt.ly/bOqCZ0Q

Comments: http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/no-war-against-russia/comments.html

