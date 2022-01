Никакой войны против Донбасса и России! Покончим с демонизацией России!

URL: https://cutt.ly/bOqCZ0Q



На фоне украинского кризиса демонизация России усиливается и сегодня это угроза открытой эскалации.

Все более жесткие санкции против России, нарушение торговых отношений, поставки газа и нефти, и даже платежные операции находятся под угрозой, военный конфликт также стал реальным и возможным.

Запад использует нарратив, обвиняющий Россию в подготовке к войне и планировании вторжения в Украину. Утверждается, что Россия угрожает Украине, что она введет свои войска на суверенную территорию. Это постоянно пропагандируется в западных СМИ как признак агрессивности России. Слышны только некоторые предупреждающие голоса.

На самом деле, внутри Украины и вдоль всей западной границы России появляется все больше и больше военных подразделений из США, Канады, Великобритании и ЕС. Именно поэтому Москва сейчас требует конкретных военных и правовых гарантий безопасности от США и НАТО.

Отчасти кризис проявляется в сложной экономической и политической ситуации в Украине. Россия требует установления полного нейтралитета в стране. Минские соглашения-2, признанные международным правом, обеспечивают ненасильственное и прочное урегулирование внутриукраинского конфликта.

Западные страны-гаранты Минска-2, Германия и Франция, должны наконец потребовать, чтобы Украина провела переговоры с представителями республик Донбасса с целью окончательного урегулирования конфликта с республиками Донбасса путем предоставления им внутренней автономии.

США, Великобритания и их союзники должны немедленно прекратить свои провокации, включая подготовку украинских военных, а также прекратить продажу и поставки оружия в страну.

Мы призываем к немедленной деэскалации кризиса между США, ЕС и НАТО, пока не стало слишком поздно. Угроза миру во всем мире на западной границе России должна быть устранена Организацией Объединенных Наций в соответствии с положениями Устава ООН и другими элементами международного права.

Мы призываем правительство Германии поддержать их отказ не поставлять оружие Украине. Мы призываем Германию наконец выступить на минских переговорах за то, чтобы стороны внутриукраинского конфликта начали переговоры друг с другом.

Мы призываем США и НАТО удовлетворить запросы России в области безопасности в соответствии с Законом Россия-НАТО 1997 года, в котором говорится, что право государств-участников на самоопределение не должно осуществляться за счет других участников.

Мы настоятельно призываем вас поддержать и распространить это обращение. Международная солидарность имеет первостепенное значение, особенно на фоне кризиса коронавируса.

