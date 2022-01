Moskau warnt vor Konsequenzen für Europa, wenn Russland von SWIFT abgeschnitten wird (RT)

https://www.rt.com/russia/547336-swift-europe-import-consequences-sanctions/

Europäische Nationen laufen Gefahr, wichtige Importe, einschließlich Öl und Gas, zu verlieren, wenn Russland keinen Zugang zum Interbanken-Transaktionssystem hat.

Die Suspendierung Russlands von SWIFT – einem internationalen System für Finanztransaktionen zwischen Banken, das von einem in Belgien ansässigen Unternehmen betrieben wird – könnte einen massiven Rückschlag auf Europa nach sich ziehen, warnte der stellvertretende Sprecher des russischen Senats, Nikolay Zhuravlev, am Dienstag.

„SWIFT ist ein Zahlungssystem. Es ist ein Service“, sagte Zhuravlev gegenüber Journalisten. Er fügte hinzu, dass eine Abschottung Russlands bedeuten würde, dass Moskau keine Fremdwährungen bekommen könnte. Es würde auch bedeuten, dass die Handelspartner Russlands – und damit ist in erster Linie Europa gemeint – keine Waren bekommen, die sie aus Russland importieren.

Das bedeutet, dass Russlands Öl, Gas und Metalle sowie andere „wichtige importierte Produkte“ in einem solchen Szenario die europäischen Märkte nicht erreichen würden, warnte der Beamte. „Brauchen sie [die europäischen Nationen] das? Ich bezweifle es“, fügte Zhuravlev hinzu.

Der stellvertretende Sprecher des Senats sagte auch, er glaube, dass eine Entscheidung Washingtons und Londons möglicherweise nicht ausreiche, um SWIFT dazu zu bringen, Russland von seinen Diensten abzuschneiden. Er wies insbesondere darauf hin, dass Nationen, die einen beträchtlichen Umfang des Handels mit Russland unterhalten, einen solchen Druck der USA und des Vereinigten Königreichs kaum auf die leichte Schulter nehmen würden.

Russland ist laut dem Bericht 2020 der EU-Kommission einer der fünf wichtigsten Handelspartner der EU. Es lieferte mehr als 5 % der Importe des Blocks im Wert von über 95 Milliarden Euro (107 Milliarden US-Dollar).

„Es ist ein europäisches Unternehmen; eine Vereinigung vieler Nationen“, sagte Zhuravlev unter Bezugnahme auf SWIFT und fügte hinzu, dass es „einer einstimmigen Entscheidung aller Mitgliedstaaten“ bedürfe, damit eine Nation davon abgeschnitten werde.

Letzten Sonntag berichteten britische Medien, dass London im Falle eines hypothetischen militärischen Konflikts mit der Ukraine die Suspendierung Russlands von SWIFT unterstützt. Mitte Januar berichtete die deutsche Zeitung Handelsblatt, westliche Führer hätten einen solchen Schritt ausgeschlossen und Washington selbst habe die Idee aufgegeben. Die USA bestritten dies, indem sie sagten, dass „keine Option vom Tisch ist“.

SWIFT ist eine Genossenschaft mit beschränkter Haftung im Besitz ihrer Aktionäre, die den Vorstand aus 25 „unabhängigen Direktoren“ wählen, die das Unternehmen leiten und die Geschäftsführung beaufsichtigen. Die derzeitige Vorstandszusammensetzung umfasst hauptsächlich Mitglieder aus westlichen Nationen, hat aber auch ein Mitglied aus Russland und eines aus China.

Laut der Website des Unternehmens „ stärkt die internationale Governance und Aufsicht von SWIFT den neutralen, globalen Charakter seiner Genossenschaftsstruktur.“ Die USA beeinflussten wohl die Entscheidung von SWIFT, iranische Banken von ihren Dienstleistungen zu trennen, im Jahr 2012, als der Bankenausschuss des US-Senats Sanktionen gegen Unternehmen genehmigte, die mit Banken auf der schwarzen Liste Geschäfte machen.

Bereits 2014 weigerte sich SWIFT , Russland von seinen Diensten zu trennen, als Reaktion auf Anrufe, die es damals erhalten hatte.

Obwohl SWIFT ein „bequemes und schnelles“ Finanztransaktionsinstrument sei, sei es keineswegs einzigartig, bemerkte Zhuravlev. Russland und China haben bereits ihre eigenen Finanztransaktionssysteme geschaffen. Russlands eine, die sich SPFS nennt, hat bereits über 400 Institute – hauptsächlich Banken – in ihrem Netzwerk.

