Der kroatische Präsident Milanovic macht die US-Regierung für die Eskalation der Ukrainekrise verantwortlich und erklärt, sein Land werde sich aus einem Konflikt heraushalten. Dies erklärte der Präsident Zoran Milanovic am Dienstag im Fernsehen.

„Als Oberbefehlshaber habe ich die Erklärungen genau verfolgt, die darauf hindeuten, dass die NATO – nicht ein Land, nicht die Vereinigten Staaten – ihre Präsenz aufbaut und einige Aufklärungsschiffe entsendet. Wir haben darauf keinen Einfluss darauf und werden auch nicht tun irgendetwas damit zu tun haben. Das garantiere ich“, sagte Milanovic.

„Kroatien wird im Falle einer Eskalation keine Truppen entsenden. Im Gegenteil, es wird alle Truppen bis zum letzten kroatischen Soldaten zurückrufen“, versprach er.

Gleichzeitig betonte Milanovic, dass diese Absicht in keiner Weise mit der Ukraine oder Russland zu tun habe. Die Entscheidung ergab sich aus dem, was er wahrnehmen würde als „Trends in der US-Innenpolitik, die von Joe Biden und seiner Regierung durchgeführt werden“.

„Was internationale Sicherheitsangelegenheiten betrifft, sehe ich Widersprüchlichkeiten und sogar gefährliches Verhalten“, sagte er.

Milanovic erwähnte auch seine politischen Gegner – Außenminister Gordan Grlic-Radman, Verteidigungsminister Mario Banozic und Ministerpräsident Andrej Plenkovic.

„Grlic-Radman und Banozic können nach Brüssel gehen. Was die kroatische Armee betrifft, wird Kroatien daran nicht teilnehmen. Es wird nichts daraus. Plenkovic kann Russland so viel bedrohen, wie er will. Kroatien sollte davonlaufen wie vor einem Feuer“, sagte Milanovic.

Beim NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 wurde der Beitritt Kroatiens offiziell beschlossen. Der Beitritt wurde für den NATO-Gipfel im April 2009 geplant, von allen NATO-Mitgliedern ratifiziert und vollzogen.

