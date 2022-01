Kreml-Sprecher Peskow: Konzentration der Streitkräfte an der Kontaktlinie zum Donbass deutet auf die Vorbereitung der Offensive durch Kiew hin (TASS)

https://tass.ru/politika/13507703

Die Konzentration von Militär und Ausrüstung durch Kiew an der Kontaktlinie im Donbass spricht für die Vorbereitung der Ukraine auf Offensivoperationen, was Russland beunruhigen muss. Dies teilte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Montag Journalisten mit.

„In der Tat konzentrieren die ukrainischen Behörden eine riesige Menge an Militärpersonal und Technik an der Kontaktlinie. Tatsächlich spricht die Art dieser Konzentration von Vorbereitungen für Offensivoperationen. Tatsächlich besteht jetzt eine solche Bedrohung. Und in der Tat ist es so, dass jede einzelne Waffe, ob defensiv oder offensiv, erneut die Hitzköpfe in Kiew inspiriert, diese Operation zu starten. Wir müssen uns darüber Sorgen machen“, sagte Peskow.

Er stellte fest, dass die Gefahr von Provokationen der ukrainischen Streitkräfte im Donbass jetzt größer sei als zuvor.

„Es gibt eine Bedrohung, und jetzt ist sie sehr hoch. Sie ist höher als zuvor“, antwortete der Kreml-Sprecher auf die Frage, wie der Kreml die Bedrohung durch eine ukrainische Offensive und Provokationen gegen die ausgerufenen Republiken einschätze.

Gleichzeitig beantwortete der Pressesprecher nicht die Frage, wann laut Kreml der ukrainische Angriff auf Donbass beginnen könnte. „Wir werden nicht wie unsere Kollegen sein und dieselben Dinge tun, die hysterischen Aktionen ähneln“, bemerkte Peskow und bezog sich damit auf Äußerungen im Ausland über die angeblich mögliche russische Invasion in der Ukraine.

Moskau möchte, dass die NATO-Staaten in jeder neuen Erklärung die ukrainischen Behörden auffordern, nicht einmal an die Möglichkeit einer militärischen Regelung im Donbass zu denken.

„In diesem Fall würden wir gerne sehen, dass die NATO-Staaten in ihren zahlreichen Erklärungen Kiew jedes Mal auffordern, nicht einmal an die Möglichkeit einer militärischen Regelung in der Ukraine zu denken“, sagte er.

Zuvor sagte der Leiter der proklamierten Volksrepublik Donezk (DVR), Denis Pushilin, dass etwa 120.000 Soldaten von ukrainischer Seite seit dreieinhalb Monaten an der Kontaktlinie im Donbass stehen. Ihm zufolge weiß die DVR auch von der Vorbereitung von Sabotagegruppen, deren Zweck es ist, Terroranschläge zu verüben.

