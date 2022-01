Nach Kasachstan ist die Ära der Farbrevolution vorbei – Von Pepe Escobar (The Cradle)

https://thecradle.co/Article/columns/5668

Was in Kasachstan geschah, sieht zunehmend aus wie ein von den USA, der Türkei, Großbritannien und Israel angeführter Staatsstreichversuch, der von ihren eurasischen Gegnern dramatisch vereitelt wurde.



Das Jahr 2022 begann mit einem brennenden Kasachstan , einem schweren Angriff auf einen der wichtigsten Knotenpunkte der eurasischen Integration. Wir beginnen gerade erst zu verstehen, was und wie es passiert ist.

Am Montagmorgen hielten die Führer der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) eine außerordentliche Sitzung ab, um über Kasachstan zu diskutieren.

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat es prägnant formuliert. Unruhen seien „hinter ungeplanten Protesten versteckt“ worden. Ziel war die „Machtergreifung“ – ein Putschversuch. Die Aktionen würden „von einem einzigen Zentrum aus koordiniert“. Und „ausländische Militante waren an den Unruhen beteiligt“.

Der russische Präsident Wladimir Putin ging noch weiter: Während der Unruhen wurden „Maidan-Technologien eingesetzt“, ein Hinweis auf den ukrainischen Platz, auf dem 2013 Proteste eine NATO-feindliche Regierung absetzten.

Putin verteidigte das sofortige Eingreifen der OVKS-Friedenstruppen in Kasachstan und sagte: „Es war notwendig, unverzüglich zu reagieren.“ Die CSTO werde „so lange wie nötig“ vor Ort sein, aber nach Abschluss der Mission werde „natürlich das gesamte Kontingent aus dem Land abgezogen“. Es wird erwartet, dass die Streitkräfte noch in dieser Woche abziehen.

Aber hier ist der Clou: „CSTO-Länder haben gezeigt, dass sie nicht zulassen werden, dass Chaos und ‚Farbrevolutionen‘ innerhalb ihrer Grenzen implementiert werden.“

Putin stimmte mit dem kasachischen Staatssekretär Erlan Karin überein, der aktenkundig als erster die korrekte Terminologie auf die Ereignisse in seinem Land anwandte: Was geschah, war ein „hybrider Terroranschlag“, auf den sowohl interne als auch externe Kräfte abzielten den Sturz der Regierung.

Das verschlungene hybride Netz

Praktisch niemand weiß davon. Aber im vergangenen Dezember wurde in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek ein weiterer Coup diskret vereitelt. Kirgisische Geheimdienstquellen schreiben das Engineering einer Reihe von NGOs zu, die mit Großbritannien und der Türkei in Verbindung stehen.

Das stellt eine absolut wichtige Facette von The Big Picture vor: NATO-verbundene Geheimdienste und ihre Mittel haben möglicherweise eine gleichzeitige Offensive der Farbrevolution in Zentralasien vorbereitet.

Auf meinen Reisen durch Zentralasien Ende 2019, vor Covid, war deutlich zu sehen, wie westliche NGOs – hybride Kriegsfronten – sowohl in Kirgisistan als auch in Kasachstan äußerst mächtig blieben.

Sie sind jedoch nur ein Nexus in einem westlichen Nebel aus Hybridkriegsnebel, der über Zentralasien und Westasien verteilt ist. Hier sehen wir die CIA und den US Deep State, die den MI6 und verschiedene Stränge türkischer Geheimdienstinformationen kreuzen.

Wenn sich Präsident Tokajew verschlüsselt auf ein „einziges Zentrum“ bezog, meinte er laut einer hochrangigen zentralasiatischen Geheimdienstquelle einen bisher „geheimen“ US-türkisch-israelischen Militär-Geheimdienst-Operationsraum im südlichen Geschäftszentrum Almaty .

In diesem „Zentrum“ gab es 22 US-Amerikaner, 16 Türken und 6 Israelis, die Sabotageverbindungen koordinierten – in Westasien von den Türken ausgebildet – und dann von Ratten gesäumt nach Almaty.

Die Operation begann sich für immer zu entwirren, als kasachische Streitkräfte – mit Hilfe russischer/CSTO-Geheimdienste – die Kontrolle über den zerstörten Flughafen Almaty zurückeroberten, der in einen Knotenpunkt für den Empfang ausländischer Militärgüter umgewandelt werden sollte.

Der Westen des Hybriden Krieges musste fassungslos und wütend darüber sein, wie die CSTO die kasachische Operation mit solcher Blitzgeschwindigkeit abfing. Das Schlüsselelement ist, dass der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patrushev, das große Ganze vor Äonen gesehen hat.

Es ist also kein Geheimnis, warum Russlands Luft- und Raumfahrt und lufttransportierte Streitkräfte sowie die massive notwendige Unterstützungsinfrastruktur praktisch einsatzbereit waren.

Bereits im November war Patrushevs Laser auf die sich verschlechternde Sicherheitslage in Afghanistan gerichtet. Der tadschikische Politikwissenschaftler Parviz Mullojanov war einer der ganz wenigen, die betonten, dass in der Wildnis Nordafghanistans bis zu 8.000 salafi-dschihadistische Vermögenswerte der imperialen Maschine, die von einer Rattenlinie aus Syrien und dem Irak verschifft wurden, herumlungerten.

Das ist der Großteil von ISIS-Khorasan – oder ISIS, der nahe der Grenze zu Turkmenistan rekonstituiert wurde. Einige von ihnen wurden ordnungsgemäß nach Kirgisistan transportiert. Von dort aus war es sehr einfach, die Grenze von Bishek zu überqueren und in Almaty aufzutauchen.

Patrushev und sein Team brauchten keine Zeit, um nach dem imperialen Rückzug aus Kabul herauszufinden, wie diese Dschihad-Reservearmee eingesetzt werden würde: entlang der 7.500 km langen Grenze zwischen Russland und den zentralasiatischen „Stans“.

Das erklärt unter anderem eine Rekordzahl von Vorbereitungsübungen, die Ende 2021 auf der 210. russischen Militärbasis in Tadschikistan durchgeführt wurden.

James Bond spricht Türkisch

Der Zusammenbruch der chaotischen kasachischen Operation beginnt notwendigerweise mit den üblichen Verdächtigen: dem US Deep State, der seine Strategie in einem RAND-Unternehmensbericht von 2019, Extending Russia , so gut wie „singt“. Kapitel 4 über „geopolitische Maßnahmen“ beschreibt alles, von „tödlicher Hilfe für die Ukraine“, „Förderung eines Regimewechsels in Weißrussland“ und „Verstärkung der Unterstützung für syrische Rebellen“ – alles große Misserfolge – bis hin zur „Reduzierung des russischen Einflusses in Zentralasien. ”

Das war das Masterkonzept. Die Umsetzung fiel auf die MI6-Türk-Verbindung.

Die CIA und der MI6 hatten mindestens seit 2005 in zwielichtige Firmen in Zentralasien investiert, als sie die damals den Taliban nahestehende Islamische Bewegung Usbekistans (IMU) ermutigten, im Süden Kirgisistans Chaos anzurichten. Nichts ist passiert.

Im Mai 2021 war es eine ganz andere Geschichte, als Jonathan Powell vom MI6 irgendwo an der türkisch-syrischen Grenze in der Nähe von Idlib die Führung von Jabhat al-Nusra traf – die viele zentralasiatische Dschihadisten beherbergt.

Die Abmachung war, dass diese „gemäßigten Rebellen“ – in der US-Terminologie – nicht mehr als „Terroristen“ gebrandmarkt werden, solange sie der antirussischen NATO-Agenda folgen.

Das war einer der wichtigsten Vorbereitungsschritte vor der dschihadistischen Rattenlinie nach Afghanistan – komplett mit der Verzweigung Zentralasiens.

Der Ursprung der Offensive soll im Juni 2020 liegen, als der frühere Botschafter in der Türkei von 2014 bis 2018, Richard Moore, zum Leiter des MI6 ernannt wurde .

Moore hat vielleicht nicht einen Zentimeter von Kim Philbys Kompetenz, aber er passt in das Profil: tollwütiger Russophob und ein Cheerleader der Great Turania-Fantasie, die eine pan-türkische Konföderation türkischsprachiger Völker von Westasien und dem Kaukasus bis nach Zentralasien fördert und sogar russische Republiken an der Wolga.

Der MI6 ist in allen „Stans“ außer dem autarken Turkmenistan tief verwurzelt – er reitet geschickt die pan-turkistische Offensive als ideales Vehikel, um Russland und China entgegenzutreten.

Erdogan selbst wurde in eine Hardcore-Offensive von Great Turania investiert, insbesondere nach der Gründung des Türkischen Rates im Jahr 2009.

Entscheidend ist, dass im März nächsten Jahres in Kasachstan der Gipfel des Konföderationsrates der türkischsprachigen Staaten – der neuen Bezeichnung des Türkischen Rates – stattfinden wird. Es wird erwartet, dass die Stadt Turkestan im Süden Kasachstans zur spirituellen Hauptstadt der türkischen Welt ernannt wird.

Und hier gerät die „türkische Welt“ in einen Frontalkonflikt mit dem integrierenden russischen Konzept der Greater Eurasia Partnership und sogar mit der Shanghai Cooperation Organization (SCO), die die Türkei entscheidend nicht zu ihren Mitgliedern zählt.

Erdogans kurzfristige Ambitionen scheinen zunächst nur kommerzieller Natur zu sein: Nachdem Aserbaidschan den Karabach-Krieg gewonnen hat, erwartet er, Baku zu nutzen, um über das Kaspische Meer Zugang zu Zentralasien zu erhalten, einschließlich des industriell-militärischen Komplexes der Türkei, der Militärtechnologie an Kasachstan und Usbekistan verkauft .

Türkische Unternehmen investieren bereits stark in Immobilien und Infrastruktur. Und parallel läuft Ankaras Soft Power auf Hochtouren und sammelt endlich die Früchte der Ausübung von viel Druck, um beispielsweise den Übergang in Kasachstan von der kyrillischen Schrift zum lateinischen Alphabet ab 2023 zu beschleunigen.

Doch sowohl Russland als auch China sind sich sehr wohl bewusst, dass die Türkei im Wesentlichen den NATO-Einmarsch in Zentralasien darstellt. Die Organisation türkischer Staaten wird kryptisch als kasachische Operation „Treibstoffproteste“ bezeichnet.

Es ist alles sehr trüb. Erdogans Neo-Osmanismus – der mit massivem Cheerleading von seiner Basis der Muslimbruderschaft einhergeht – hat im Wesentlichen nichts mit dem pan-turanischen Antrieb zu tun, der eine rassistische Bewegung ist, die die Herrschaft durch relativ „reine“ Türken prognostiziert.

Das Problem ist, dass sie sich annähern und dabei immer extremer werden, wobei die rechtsgerichteten Grauen Wölfe der Türkei tief darin verwickelt sind. Das erklärt, warum Ankara Intel ein Sponsor und in vielen Fällen ein Waffenmeister sowohl des ISIS-Khorasan-Franchises als auch dieser Turan-Rassisten ist, von Bosnien bis Xinjiang über Zentralasien.

Das Imperium profitiert beträchtlich von dieser giftigen Verbindung, zum Beispiel in Armenien. Und dasselbe würde in Kasachstan passieren, wenn die Operation erfolgreich ist.

Her mit den Trojanischen Pferden

Jede Farbrevolution braucht ein „maximales“ Trojanisches Pferd. In unserem Fall scheint dies die Rolle des ehemaligen Leiters des KNB (National Security Committee) Karim Massimov zu sein, der jetzt im Gefängnis sitzt und des Hochverrats angeklagt ist.

Massimov ist äußerst ehrgeizig und halb Uigure, und das hat theoretisch seinen vorherbestimmten Aufstieg zur Macht behindert. Seine Verbindungen zu türkischen Geheimdiensten sind im Gegensatz zu seiner gemütlichen Beziehung zu Joe Biden und seinem Sohn noch nicht vollständig detailliert.

Ein ehemaliger Minister für Inneres und Staatssicherheit, Generalleutnant Felix Kulov, hat ein faszinierendes wirres Netz gewebt, das die mögliche interne Dynamik des in die Farbrevolution eingebauten „Putsches“ erklärt.

Laut Kulov waren Massimov und Samir Abish, der Neffe des kürzlich gestürzten kasachischen Sicherheitsratsvorsitzenden Nursultan Nasarbajew, während der Unruhen bis zum Hals mit der Überwachung „geheimer“ Einheiten „bärtiger Männer“ beschäftigt. Der KNB war direkt Nasarbajew unterstellt, der bis letzte Woche Vorsitzender des Sicherheitsrates war.

Als Tokajew die Mechanismen des Putsches verstand, degradierte er sowohl Massimov als auch Samat Abish. Dann trat Nasarbajew „freiwillig“ von seinem lebenslangen Vorsitz im Sicherheitsrat zurück. Abish bekam dann diesen Posten und versprach, die „bärtigen Männer“ zu stoppen und dann zurückzutreten.

Das würde also direkt auf einen Zusammenstoß zwischen Nasarbajew und Tokajew hindeuten. Das macht Sinn, da Nasarbajew während seiner 29-jährigen Herrschaft ein zu westlich ausgerichtetes Multi-Vektor-Spiel spielte, das Kasachstan nicht unbedingt zugute kam. Er übernahm britische Gesetze, spielte mit Erdogan die pantürkische Karte und ließ einen Tsunami von NGOs zu, um eine atlantische Agenda zu fördern.

Tokajew ist ein sehr kluger Operator. Ausgebildet vom Auswärtigen Dienst der ehemaligen UdSSR, spricht er fließend Russisch und Chinesisch und ist vollständig auf Russland-China ausgerichtet – was bedeutet, dass er vollständig mit dem Masterplan der BRI, der Eurasia Economic Union und der SCO übereinstimmt.

Tokajew versteht, ähnlich wie Putin und Xi, dass diese BRI/EAEU/SCO-Triade den ultimativen imperialen Albtraum darstellt und dass die Destabilisierung Kasachstans – eines Schlüsselakteurs in der Triade – ein tödlicher Putsch gegen die eurasische Integration wäre.

Immerhin repräsentiert Kasachstan 60 Prozent des BIP Zentralasiens, riesige Öl-/Gas- und Bodenschätze, hochmoderne High-Tech-Industrien: eine säkulare, einheitliche, konstitutionelle Republik mit einem reichen kulturellen Erbe.

Es dauerte nicht lange, bis Tokajew die Vorzüge eines sofortigen Anrufs der CSTO zur Rettung erkannte: Kasachstan unterzeichnete den Vertrag bereits 1994. Immerhin kämpfte Tokajew gegen einen vom Ausland angeführten Putsch gegen seine Regierung.

Unter anderem Putin hat betont, dass nur eine offizielle kasachische Untersuchung berechtigt ist, der Sache auf den Grund zu gehen.

Noch ist unklar, wer – und in welchem ​​Umfang – die randalierenden Mobs gesponsert hat. Es gibt viele Motive: eine pro-russische/chinesische Regierung zu sabotieren, Russland zu provozieren, BRI zu sabotieren, Bodenschätze zu plündern, eine „Islamisierung“ im Stil des Hauses Saud anzukurbeln.

Nur wenige Tage vor Beginn der russisch-amerikanischen „Sicherheitsgarantien“ in Genf herbeigeeilt, stellte diese Farbrevolution eine Art Gegen-Ultimatum – in Verzweiflung – des NATO-Establishments dar.

Zentralasien, Westasien und die überwältigende Mehrheit des globalen Südens haben die blitzschnelle eurasische Reaktion der CSTO-Truppen miterlebt – die, nachdem sie ihre Arbeit nun erledigt haben, Kasachstan in ein paar Tagen verlassen werden – und wie diese Farbrevolution ist kläglich gescheitert.

Es könnte genauso gut das letzte sein. Hüte dich vor der Wut eines gedemütigten Imperiums.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related