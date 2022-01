Ukrainekrise: Die Werkzeugkisten der USA sind leer – von Scott Ritter (Consortium News)

US-Außenminister Antony Blinken traf sich gestern mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zu einem hastig geplanten 90-minütigen Gipfeltreffen in Genf, woraufhin beide Seiten das Treffen als lohnenswert lobten, weil es die Tür für eine diplomatische Lösung zum Fortgang offen hielt Krise in der Ukraine. Was „die Tür offen halten“ bedeutet, stellt jedoch zwei völlig unterschiedliche Realitäten dar.

Für Blinken scheint das Wichtigste der Prozess zu sein, die Fortsetzung eines Dialogs, der seinem Wesen nach den Eindruck von Fortschritt erweckt, wobei Fortschritt in Zeitschritten gemessen wird, im Gegensatz zu Ergebnissen.

Ein ergebnisorientiertes Ergebnis war für Blinken und sein Gefolge nicht in den Büchern; die USA sollten eine schriftliche Antwort auf Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien vorlegen, wie sie in zwei Vertragsentwürfen dargelegt sind, die den USA und der NATO im Dezember vorgelegt wurden. Stattdessen teilte Blinken Lawrow mit, dass die schriftliche Einreichung nächste Woche erfolgen würde.

In der Zwischenzeit hat Blinken die Pumpe der erwarteten Ergebnisse in Gang gesetzt, indem er die Möglichkeit zukünftiger Verhandlungen hervorhob, die russische Bedenken (auf Gegenseitigkeitsbasis) in Bezug auf Mittelstreckenraketen und NATO-Militärübungen ansprechen.

Aber unter keinen Umständen, sagte Blinken, würden die USA auf russische Forderungen gegen eine NATO-Erweiterung in die Ukraine und Georgien und für die Verlegung von NATO-Streitkräften innerhalb des NATO-Territoriums, wie es 1997 bestand, reagieren.

Blinken verbrachte auch viel Zeit damit, auf die Gefahr einer bevorstehenden militärischen Invasion der Ukraine durch russische Streitkräfte hinzuweisen, die sich angeblich entlang der ukrainisch-russischen Grenze konzentrieren. Er wies darauf hin, dass jeder militärische Einmarsch Russlands, egal in welcher Größenordnung, der die territoriale Integrität der Ukraine verletzt, als Fortsetzung der russischen „Aggression“ von 2014 angesehen und als solche „massive Konsequenzen“ auslösen würde schädlich für Russland.

Blinkens Neuformulierung einer Position, über die er seit mehr als einem Monat ununterbrochen gepredigt hat, geschah nicht zugunsten von Lawrow und der russischen Regierung, sondern für ein US-amerikanisches und europäisches Publikum, das sich über die Kommentare des Tages am Kopf kratzte zuvor von Präsident Joe Biden, der darauf hinwies, dass die USA eine Reihe von Optionen hätten, die sie je nach Größe eines russischen Einmarsches in Betracht ziehen würden.

„Meine Vermutung ist, dass er [der russische Präsident Wladimir Putin] einmaschieren wird, er muss etwas tun“, sagte Biden während einer Pressekonferenz am Mittwoch. Während Biden eine russische Invasion als unvermeidlich darstellte, bemerkte er weiter, dass Putin „zur Rechenschaft gezogen wird“ und „noch nie erlebt hat, dass Sanktionen verhängt werden, wie die, die ich versprochen habe“, falls Russland tatsächlich gegen die Ukraine vorgehen sollte. Biden sprach von der Stationierung zusätzlicher US-Streitkräfte nach Osteuropa sowie von nicht näher bezeichneten Wirtschaftssanktionen.

Biden hielt sich dann jedoch mit seinen Äußerungen zurück und merkte an, dass Umfang und Umfang einer US-Reaktion davon abhängen würden, was Russland tut. „Es ist eine Sache“, sagte Biden, „wenn es sich um einen geringfügigen Eingriff handelt und wir am Ende darüber streiten müssen, was wir tun und was wir nicht tun sollen.“

Fast sofort ging das Washingtoner Establishment auf Hochtouren, um zu korrigieren, was alle als „Fehlaussage“ von Biden bezeichneten, wobei Biden selbst am nächsten Tag eine neue Erklärung abgab und erklärte, dass er „mit Präsident Putin absolut klar gesprochen“ habe. Er hat keinerlei Missverständnisse darüber, dass alle versammelten russischen Einheiten die ukrainische Grenze überschreiten, das ist eine Invasion“, und dass es „keinen Zweifel daran geben sollte, dass Russland einen hohen Preis zahlen wird, wenn Putin diese Entscheidung trifft“.

Und für den Fall, dass der Präsident nicht klar genug war, wiederholte Blinken diesen Punkt nach seinem Freitagstreffen mit Lawrow.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related