Solidarität mit Russland ! STOP NATO ! Kein Krieg in der Ukraine !

Am 2. Mai 1933 stürmten Faschisten die Gewerkschaftshäuser in Deutschland, 81 Jahre danach, am 2. Mai 2014 stecken ukrainische Faschisten das Gewerkschaftshaus in Odessa in Brand.

Wir erklären uns solidarisch mit den Menschen, die am 2. Mai 2014 im Gewerkschaftshaus von Odessa, Ukraine Zuflucht suchten und darin brutalst ermordet wurden.

Das Gebäude der Gewerkschaften wurde von Anhängern des „Rechten Sektors“ gestürmt und in Brand gesteckt. Mindestens 40 Menschen starben, viele wurden verletzt. Wer nicht verbrannte, erstickte oder sich in der Not aus einem Fenster stürzte und es schaffte lebend aus dem brennenden Gebäude zu entkommen, wurde draußen zusammengeschlagen.

Es gab keine juristische Verfolgung und keine offizielle Verurteilung der Mörder seitens der Regierung in Kiew oder seitens westlicher Staaten. Und dies ist nur einer der Aspekt der Zustände nach dem Putsch in der Ukraine.

Insgesamt kamen weit mehr als 10.000 Menschen im Donbass, dem östlichen Teil der Ukraine, bei Angriffen seitens der Truppen Kiews ums Leben. Die meisten dieser Opfer waren russischsprachige Bürger der Ukraine.

