Sputnik V bewirkt starken Schutz gegen Omikron-Variante, mit zweifach höherem virusneutralisierenden Effekt im Vergleich zum Pfizer-Impfstoff

Jetzt wurden die Ergebnisse einer Vergleichsstudie veröffentlicht, die am Spallanzani-Institut, dem führenden italienischen Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten, von einem internationalen italienisch-russischen Forscherteam, das aus den Wissenschaftlern des Instituts und des Gamaleja-Zentrums besteht, durchgeführt wurde.

Die Studie zeigt auf, dass der Coronavirus-Impfstoff Sputnik V eine wesentlich bessere Wirkung gegen die Omikron-Variante aufweist.

Die Studie wurde im Spallanzani-Institut in Italien an Personen durchgeführt, die mit Sputnik V und Pfizer geimpft worden waren.

