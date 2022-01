An unsere Mitmillionäre und Milliardäre: In Steuern vertrauen wir (intaxwetrust.org)

Die Geschichte zeichnet ein ziemlich düsteres Bild davon, wie das Endspiel extrem ungleicher Gesellschaften aussieht. Für unser aller Wohlergehen – Reiche und Arme gleichermaßen – ist es an der Zeit, sich der Ungleichheit zu stellen und die Reichen zu besteuern. Zeigen Sie den Menschen auf der ganzen Welt, dass Sie ihr Vertrauen verdienen.

Wenn Sie das nicht tun, werden all die privaten Gespräche nichts an dem ändern, was auf Sie zukommt – es sind Steuern oder Mistgabeln. Hören wir auf die Geschichte und wählen wir weise.

weitere Infos hier:

https://www.intaxwetrust.org

