Abigail E. Disneys Vorwort zum Oxfam-Bericht „Inequality Kills“ / „Ungleichheit tötet“ (patrioticmillionaires.org)

Abigail E. Disney ist Dokumentarfilmerin, Aktivistin, Mitbegründerin von Fork Films und Podcast-Moderatorin von „All Ears“. Sie ist Mitglied der Patriotic Millionaires. Das Folgende ist ihr Vorwort für den kürzlich veröffentlichten Bericht „ Inequality Kills “ von Oxfam International.

Wir haben gerade fast zwei Jahre damit verbracht, immer und immer wieder Menschen sterben zu sehen – sie starben an Vernachlässigung, an Nachlässigkeit, an mangelndem Einfühlungsvermögen, an Langeweile. Ja, natürlich war es tatsächlich Covid, das die Menschen getötet hat, von denen ich spreche, aber so wie jede Hungersnot politisch und menschengemacht ist, ist es auch jeder Covid-Tod.

Als Covid zum ersten Mal zuschlug, dachten ich und viele andere Naive, dass vielleicht, nur vielleicht, die Art und Weise, wie unsere Strukturen so deutlich als ungerecht und geradezu grausam entlarvt wurden, uns aufwecken und uns neue Energie geben würde, anders über die Art und Weise nachzudenken, wie Ressourcen funktionieren sind verteilt.

Tatsächlich ist das Gegenteil eingetreten. Neue Milliardäre wurden geprägt, während die alten Milliardäre ihren Einsätzen immer mehr Milliarden hinzufügten. Anstatt sich zu schämen, sahen Unternehmen wie Amazon die Gelegenheit und verdoppelten die Strategien, die dazu geführt hatten, dass 40 % der US-amerikanischen Arbeitnehmer sich nicht einmal auf die kleinsten Ersparnisse verlassen konnten, um den Hunger, die Obdachlosigkeit und die schlechte Gesundheitsversorgung zu bewältigen, die sich umso mehr darstellten unmittelbare Bedrohung für sie und ihre Familien.

Als wir diese Pandemie auslösten, war die Gesellschaft von Rissen übersät – Rissen, die sich zu Verwerfungslinien ausgeweitet haben. Diese Bruchlinien bedrohen den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie und stellen, was vielleicht noch wichtiger ist, ein fast unüberwindbares Hindernis für jeden überzeugenden oder wirksamen Ansatz zur Bewältigung der Klimakrise dar, die selbst für die hartnäckigsten Leugner schnell sehr real wird.

Nichts davon ist einfach „passiert“. Jahrzehnte des koordinierten Angriffs auf die Gesetze, Vorschriften und Systeme, die die einfache Person vor denen schützten, die sie ausbeuten würden, haben uns eine gehemmte Zivilgesellschaft, eine Gewerkschaftsbewegung zur Lebenserhaltung und eine Regierung hinterlassen, die so hungrig nach Ressourcen ist, dass sie kaum in der Lage ist um einfach die Steuern zu erheben, die es braucht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Die Lösungen müssen daher ebenso überlegt sein. Wir müssen die Strukturen rückgängig machen, die einen tödlichen Status quo aufrechterhalten, und neue aufbauen, die sowohl Reichtum als auch Macht gerechter verteilen. Systemische Probleme erfordern systemische Lösungen, nicht stückweise Versuche, Symptome zu behandeln, sondern die Krankheit selbst.

Die Antwort auf diese komplizierten Probleme ist ironischerweise einfach: Steuern. Verbindliche, unausweichliche, ehrgeizige Steuerreform auf internationaler Ebene – nur so kann repariert werden, was kaputt ist. Ohne gut funktionierende Regierungen, die reichlich Ressourcen einsetzen, um diese Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, werden wir noch weiter in das Kaninchenloch vordringen, das die wohlhabende Klasse für uns alle gegraben hat.

Es gibt mehr als genug Geld, um die meisten Probleme der Welt zu lösen. Es wird nur in den Händen von Millionären und Milliardären gehalten, die nicht ihren gerechten Anteil zahlen.

Wir können damit beginnen, einen Teil des offen gesagt absurden Wachstums der Milliardärsvermögen im Laufe der Pandemie zurückzugewinnen. Es ist nicht kompliziert, und es sollte nicht umstritten sein. Praktisch jeder andere auf dem Planeten hat in den letzten zwei Jahren auf irgendeine Weise Opfer gebracht; Es ist an der Zeit, dass Milliardäre dasselbe tun – und zwar schnell. Wie dieser Bericht so klar darlegt, dürfen wir keine Zeit verlieren.

Zu viele meiner zu wohlhabenden Kollegen behandeln Ungleichheit als ein abstraktes Thema, aber es hat verheerende Konsequenzen in der realen Welt. Unser Reichtum kommt nicht im luftleeren Raum zu uns: Er steht in direktem Zusammenhang mit unserem Land und dem Versagen unserer Welt, die Bedürftigsten zu versorgen.

Allein Milliardäre haben in den letzten zwei Jahren eine astronomische Menge Geld verdient – ​​sie können es sich leicht leisten, mehr zu zahlen.

Wir können unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Wir müssen nur den politischen Willen finden, das Notwendige zu tun.

