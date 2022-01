Das US-Außenministerium drängt Brasilien, sich Russland entgegenzustellen (Brasil Wire)

https://www.brasilwire.com/united-states-pressures-brazil-to-confront-russia/



Das US-Außenministerium hat Brasilien aufgefordert, gegenüber seinem BRICS-Verbündeten Russland in Bezug auf die Ukraine Stellung zu beziehen.

In einem Telefongespräch zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem brasilianischen Außenminister Carlos França am 10. Januar bestand ersterer darauf, dass eine „starke und einheitliche“ Reaktion auf eine angebliche Moskauer Offensive gegen die benachbarte Ukraine erforderlich sei.

Laut einer vom US-Außenministerium veröffentlichten Erklärung war die Krise in Osteuropa eine der Prioritäten, die während des Gesprächs zwischen den USA und Brasilien diskutiert wurden. In der Erklärung heißt es: „Außenminister Antony J. Blinken sprach heute mit dem brasilianischen Außenminister Carlos França über gemeinsame Prioritäten, einschließlich der Notwendigkeit einer starken, vereinten Reaktion gegen eine weitere russische Aggression gegen die Ukraine. Minister Blinken drückte seine Anerkennung für die Ankündigung Brasiliens aus, COVID-19-Impfstoffe an Länder Lateinamerikas, der Karibik und Afrikas zu spenden. Der Sekretär begrüßte auch die Gelegenheit, mit Brasilien während seiner Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, diskutierte Pläne für einen bevorstehenden bilateralen Dialog auf hoher Ebene und sprach über die schlimme Sicherheitslage in Haiti.“

Die USA und Russland verhandelten in Genf, um die Spannungen um die Ukraine zu entschärfen. Russland hat seine eigenen Sicherheitsforderungen wiederholt, die einen Stopp des Vordringens der NATO in die Ukraine beinhalten. Die USA haben mit neuen Sanktionen gedroht, sollten die rund 100.000 Soldaten nicht von der Grenze zwischen den Ländern abgezogen werden.

Bis zum Putsch 2016 und der anschließenden Wahl des US-nahen Präsidenten Jair Bolsonaro unterhielt Brasilien enge Beziehungen zu Russland, einem Mitglied des multipolaren BRICS-Blocks neben China, Indien und Südafrika. Die Zusammenarbeit zwischen den Ländern unter Lula und Dilma umfasste den Transfer von Militärtechnologie von Russland nach Brasilien, wie z. B. das Kampfhubschrauber Mi-35. Mit einer bereits bestehenden Vereinbarung war die Rousseff-Regierung auch bereit, die Boden-Luft-Rakete und das Flugabwehrartilleriesystem Pantsir S-1 zu kaufen, bis ihr Amtsenthebungsverfahren den Deal aufschiebt – eine Sackgasse, die bis heute andauert. Es gab auch Berichte, dass die 12 russischen Hubschrauber der brasilianischen Luftwaffe nun verkauft werden, in einer Dreiecksoperation, an der die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt sind.

Der Analyst der Arbeiterpartei im Senat, Marcelo Zero, erklärt, dass Washingtons Impuls zur Neuausrichtung der brasilianischen Außenpolitik zur Unterstützung seiner eigenen Interessen den Widerstand gegen seine einstigen strategischen und Handelspartner Russland und China erfordert und dass eine neutrale Außenpolitik nicht ausreicht um die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen.

„Dilma Rousseff wurde abgesetzt und Lula in einer vom US-Justizministerium ausgelösten Operation verhaftet, im Wesentlichen aufgrund der unabhängigen Außenpolitik Brasiliens, die Washington und seinen Verbündeten nicht im Entferntesten feindselig gegenüberstand, sondern Wert auf souveräne regionale Integration und strategische Bündnisse mit Brasilien legte Schwellenländer entgegen den Interessen der USA.“

Der Analyst stellt fest, dass dieser US-Imperativ einen Schatten auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen wirft: „Dies muss bei Brasiliens Wahlkampf 2022 berücksichtigt werden. Die außenpolitische Debatte muss bei den nächsten Präsidentschaftswahlen ein zentrales Thema sein. Die brasilianische Bevölkerung muss eine klare Vorstellung davon haben, wer nationale Interessen wirklich über alle anderen stellt. Und jeder muss wissen, dass diejenigen, die die Nation in der Vergangenheit verraten haben, es wieder tun werden.“

Dies wurde durch Berichte über einen Brasilienbesuch des CIA-Direktors William J. Burns deutlicher, bei dem er die Bolsonaro-Regierung traf und in Anwesenheit von Alexandre Ramagem an einer Audienz beim Direktor des Institutional Security Office (GSI), General Augusto Heleno, teilnahm , Generaldirektor des brasilianischen Geheimdienstes ABIN, und General Walter Braga Netto, Verteidigungsminister. Am Abend nahm der Direktor der CIA an einem Abendessen mit Heleno und dem Regierungssekretär, General Luiz Eduardo Ramos, teil.

Nur wenige Wochen später besuchte auch der nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Jake Sullivan, das Bolsonaro-Regime, diesmal mit dem Schwerpunkt, Chinas Vormarsch im Telekommunikationssektor aufzuhalten. Die Delegation unter der Leitung von Sullivan diskutierte dieses Thema mit Kommunikationsminister Fábio Faria von Communications und General Augusto Heleno vom Institutional Security Office (GSI). Die USA haben weltweit gegen den Einsatz chinesischer Geräte gekämpft, doch der brasilianische Telekommunikationssektor soll gegen die Sperrung chinesischer Unternehmen sein.

Sullivans Delegation verstärkte insbesondere ein Versprechen aus der Trump-Ära, Brasilien zu einem „globalen Partner“ der NATO zu machen, unter der Bedingung, dass es das chinesische Huawei ablehnt und das US-Modell für sein 5G-Netzwerk übernimmt. Das Versprechen einer NATO-Partnerschaft hängt daher auch von der außenpolitischen Ausrichtung mit den Vereinigten Staaten in Bezug auf Russland-Ukraine ab.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related