Wie jedes Jahr hat die Friedenskoordination Berlin (friko) auch am 15.1.2022 zu einem Gedenkgang an die Orte der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht eingeladen. Mit Texten und Liedern wurde der beiden sozialistischen Kämpfer/innen gedacht, die mit ihrem konsequenten antimilitaristischem Verhalten große Vorbilder bis heute geblieben sind.

FOTOS DES GEDENKGANGS LINK HIER

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related