Es ist gut und wichtig, dass sich Vertreter Russlands und der USA in Genf zu ersten direkten Gesprächen über mögliche Abrüstungsschritte getroffen haben und in Brüssel erstmals seit zweieinhalb Jahren auch wieder der NATO-Russland-Rat tagt. Es ist zu begrüßen, dass nach Russland auch die USA konkrete Vorschläge zur Deeskalation in Europa vorgelegt haben. Beide Seiten sind aufgefordert, die Militärmanöver einzustellen und gemeinsame Vereinbarungen zu Abrüstung und Rüstungskontrolle zu treffen.

Für eine dauerhafte europäische Sicherheitsarchitektur bedarf es neuer verbindlicher Garantien. Die auf dem NATO-Gipfel von 2008 getroffene Entscheidung, die NATO nicht um Georgien und die Ukraine zu erweitern, muss verstetigt und verbindlich vertraglich fixiert werden. Die NATO-Raketenstationierung in Rumänien und Polen von US-Präsident Bush, die sich nicht wie behauptet gegen den Iran, sondern gegen Russland richtet, ist abzubauen.

Die Bundesregierung sollte die russisch-amerikanischen Gespräche vorbehaltlos unterstützten, ihrerseits eine NATO-Erweiterung ausschließen und der ukrainischen Regierung verdeutlichen, dass jede militärische Lösung des Donbass-Konflikts ausgeschlossen werden muss, wie auch, dass alle militärischen Drohungen im Hinblick auf die Krim zu unterbleiben haben. Auch die fortdauernde Diskriminierung russischsprachiger Bürger in der Ukraine und die Schließung oppositioneller Fernsehsender tragen nicht zur Lösung von Konflikten bei und müssen deutlich angesprochen werden. Die Bundesregierung ist zudem gefordert, die ultimativen Rufe des ukrainischen Botschafters Melnyk in Berlin nach einer deutschen Aufrüstung der Ukraine in aller Deutlichkeit zurückzuweisen. Deutschland sollte einen substantiellen Beitrag zur politischen Lösung leisten nicht zur militärischen Eskalation durch die Aufrüstung einer Konfliktpartei. Die Regierung in Kiew sollte nicht weiter ermutigt werden, ihre militärischen Drohungen gegen die abtrünnigen Volksrepubliken in Donezk und Lugansk zu verschärfen und das Minsker Abkommen weiter zu torpedieren. Ziel müssen Abrüstung und eine demilitarisierte Zone sein sowie Sicherheit und Frieden in Europa.

https://www.sevimdagdelen.de/

