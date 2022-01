USA sind bereit, mit Russland über den Nichteinsatz ihrer Raketen in der Ukraine zu diskutieren (TASS)

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13376943

Washington, 8. Januar. / TASS /. Die Vereinigten Staaten sind bereit, mit Russland über den Nichteinsatz US-amerikanischer Raketen in der Ukraine zu diskutieren, Fortschritte in diesem Bereich sind möglich. Das teilte ein hochrangiger Beamter der US-Administration am Samstag bei einem speziellen Telefon-Briefing für Journalisten zu den bevorstehenden russisch-amerikanischen Sicherheitsgesprächen mit.

„Russland sagte, es fühle sich durch die Aussicht auf die Stationierung offensiver Raketensysteme in der Ukraine bedroht. Wie US-Präsident Biden dem Präsident der Russiachen Föderation Putin sagte, haben die USA nicht die Absicht, dies zu tun. Dies ist also ein Bereich, in dem wir zu einer Einigung zu gelangen, wenn Russland bereit ist, gegenseitige Verpflichtungen einzugehen“, sagte er.

„Russland hat auch Interesse gezeigt, die Zukunft einiger Raketensysteme in Europa im Rahmen des INF-Vertrags (Vertrag über die Beseitigung von Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen) zu diskutieren, den Russland verletzt hat und aus dem sich die vorherige US-Regierung zurückgezogen hat bereit, auch diese Möglichkeit zu diskutieren“, fügte der Verwaltungsbeamte hinzu. …

Die USA haben am 2. Februar 2019 die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem INF-Vertrag aufgrund einer angeblichen Vertragsverletzung durch Russland ausgesetzt. Washington gab dies erstmals im Juli 2014 bekannt. Nach Angaben der US-Regierung hat die Russische Föderation mit der Entwicklung der Rakete 9M729 gegen das Abkommen verstoßen. Moskau wies diese Anschuldigungen zurück und legte eine Reihe von Gegenklagen vor, darunter Elemente des US-Raketenabwehrsystems in Europa.

Im September 2019 wurde bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder, darunter auch NATO-Mitgliedern, einen Vorschlag zur Einführung eines Moratoriums für die Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketen in Europa und anderen Regionen übermittelt hatte.

Umfang der Militärübungen

Die USA seien bereit, mit Russland über die Begrenzung des Umfangs von Militärübungen, einschließlich strategischer Bomber, zu diskutieren, sagte ein US-Beamter.

„Russland hat in den letzten Jahren eine Reihe von immer größeren und bedrohlicheren Militärübungen entlang seiner Grenzen mit Nato-Verbündeten durchgeführt“, argumentierte er. „Russland sagt, dass seine Sicherheit auch durch die Übungen der USA und der NATO gefährdet ist. Wir sind also bereit, die Möglichkeit gegenseitiger Beschränkungen in Bezug auf Umfang und Umfang solcher Übungen zu prüfen. Wir sprechen über Flüge von strategischen Bombern in der Nähe des Territoriums der beiden Seiten sowie Bodenübungen „- fügte der Beamte hinzu.

Anzahl der US-Truppen

Die USA beabsichtigen nicht, bei Treffen in Genf mit Russland über die Zahl ihrer Truppen in Osteuropa zu diskutieren, sagte der Beamte.

„Wir haben auch Berichte über einige andere Themen gesehen, über die die USA [angeblich] bereit sind, zu diskutieren, wie Truppenzahlen oder die Elemente der Truppenaufstellung in NATO-Staaten. Ich möchte klarstellen, dass dies nicht auf der Tagesordnung steht.“ Tagesordnung“, sagte ein Verwaltungsbeamter.

Am Samstag zuvor hatte Pentagon-Sprecher John Kirby auf seiner Twitter-Seite auch geschrieben, dass die Vereinigten Staaten am Vorabend der Verhandlungen mit Russland nicht die Möglichkeit in Betracht ziehen, die Zahl der Truppen in Europa zu reduzieren oder ihre Position zu diesem Thema zu ändern. Einschließlich der Änderung der Truppenstärke in den baltischen Ländern und in Polen werde seiner Meinung nach nicht in Erwägung gezogen. Zuvor hatten der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, und andere Vertreter des US-Außenministeriums ähnliche Absagen gemacht.

Zuvor hatte der amerikanische Fernsehsender NBC mitgeteilt, dass Gespräche zwischen den USA und Russland über Sicherheitsfragen in Europa die Reduzierung der Truppenstärke und die Häufigkeit von Übungen in Osteuropa behandeln können, jedoch nur, wenn diese Maßnahmen auf Gegenseitigkeit beruhen.

NATO-Politik

Die Vereinigten Staaten werden niemals den Vorschlägen der Russischen Föderation zustimmen, die eine Beschränkung für bestimmte Länder bedeuten, der NATO beizutreten oder in der NATO zu kooperieren, sagte ein Sprecher der US-Regierung.

„Es gibt Dinge, <…> denen wir nie zustimmen werden. Zum Beispiel ist es nicht an Russland, sich für andere Länder zu entscheiden, mit denen es Verbündete sein kann. Diese Entscheidungen können nur von diesen Ländern und der Allianz getroffen werden.“ er sagte.

„Im Kontext der NATO halten wir an einer Politik der offenen Tür fest, und weder Russland noch ein anderes Land werden sie schließen“, fügte ein Verwaltungsbeamter hinzu.

Diplomatische Sanktionen

Im Falle einer Aggression gegen die Ukraine werde Russland nicht nur mit wirtschaftlichen, sondern auch mit diplomatischen Sanktionen rechnen müssen, sagte der US-Beamte.

„Sie werden mit finanziellen und wirtschaftlichen Sanktionen, diplomatischen Konsequenzen, einer Stärkung der Positionen der NATO auf dem Territorium ihrer Verbündeten und einer Erhöhung der Sicherheitshilfe für die Ukraine konfrontiert“, sagte er.

„All diese Dinge sind offen, wir versuchen nicht, sie zu verbergen, aber wir versuchen auch nicht, ihre Details an die Öffentlichkeit zu geben“, sagte ein US-Verwaltungsbeamter. Er fügte hinzu, dass laut den Vereinigten Staaten „der Weg zu den konstruktivsten Verhandlungen darin besteht, sie hinter verschlossenen Türen zu halten“.

Proteste in Kasachstan

Die Ereignisse der letzten Tage in Kasachstan haben keinen nennenswerten Zusammenhang mit den USA, sagte ein Beamter der US-Regierung.

Er wurde gebeten zu klären, ob Washington der Ansicht ist, dass die Geschehnisse in Kasachstan die Aufmerksamkeit Russlands von der Situation um die Ukraine abgelenkt haben. „Dies ist wirklich eine Frage an den Kreml und die russische Regierung. Dies ist keine Frage an die Vereinigten Staaten. Was in Kasachstan passiert, hat nichts mit uns [den Vereinigten Staaten] zu tun“, antwortete der US-Beamte.

Die USA seien besorgt über den möglichen Einsatz von „Gewalt gegen friedliche Demonstranten“, um die Sicherheit „US-amerikanischen Personals in Kasachstan“ und schmieden „entsprechende Pläne“.

„Abgesehen davon haben wir jedoch keine detaillierten Kommentare zu dieser Situation“, sagte ein Vertreter der US-Exekutive.

Sicherheitsverhandlungen

Am 10. Januar sind in Genf Verhandlungen zwischen der Russischen Föderation und den USA über Sicherheitsgarantien geplant. Am 12. Januar findet eine Sitzung des Russland-NATO-Rates statt, und am 13. Januar – Verhandlungen zwischen Vertretern der Russischen Föderation und der OSZE.

Das russische Außenministerium hat am 17. Dezember russische Entwürfe von Sicherheitsvereinbarungen veröffentlicht, die Moskau von den USA und der NATO erwartet. Zwei Verträge – mit den Vereinigten Staaten und Mitgliedern des Bündnisses – beinhalten unter anderem eine Weigerung, die NATO nach Osten auszudehnen, einschließlich der Weigerung, die Ukraine aufzunehmen, sowie die Einführung von Beschränkungen für den Einsatz schwerer Offensivwaffen , insbesondere nukleare. Die Dokumente enthalten Klauseln zu Beschränkungen des Einsatzes des INF-Vertrags.

Solche Garantien wurden am 7. Dezember von den Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten diskutiert. Der russische Staatschef hat wiederholt eine ordnungsgemäße Formalisierung gefordert, da die mündlichen Verpflichtungen, die der Westen zuvor eingegangen war, nie erfüllt wurden.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related