China braucht Sicherheitskoordination mit Nachbarländern über Kasachstan (Global Times China)

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245475.shtml

Die Unruhen in Kasachstan haben in den letzten Tagen weltweite Aufmerksamkeit erregt. Obwohl die Situation Berichten zufolge am Wochenende von den lokalen Behörden weitgehend unter Kontrolle gebracht wurde, hat die schlimmste Gewalt in diesem zentralasiatischen Staat der letzten drei Jahrzehnte immer noch Besorgnis über die möglichen Auswirkungen auf Chinas Wirtschafts- und Handelskooperation mit Kasachstan ausgelöst.

Angesichts der Bedeutung Kasachstans für Chinas Belt and Road Initiative und seine Energieimporte stellt die Stabilität des zentralasiatischen Staates ein wichtiges Thema für China dar Gelegenheit, Sicherheits- und Stabilitätsangelegenheiten aktiv mit den Nachbarländern zu koordinieren.

Als einer der wichtigsten Transit- und Verkehrsknotenpunkte für den Güterzugverkehr zwischen China und Europa ist Kasachstan ein wichtiges Land entlang der BRI-Route. Im Jahr 2020 belief sich der bilaterale Handel zwischen China und Kasachstan auf 21,43 Milliarden US-Dollar. Es hat große Mengen chinesischer Investitionen angezogen, um seine inländische Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Im Jahr 2020 erreichten Chinas Direktinvestitionen in Kasachstan 580 Millionen US-Dollar, 44 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Statistiken des Handelsministeriums waren im ersten Halbjahr 2018 die Sektoren, in denen China am meisten in das Land investierte, Transport und Lagerung, Bergbau, Finanzen und Versicherungen, Bau sowie Verarbeitung und Fertigung.

Inzwischen haben China und Kasachstan bemerkenswerte Leistungen in der Energiekooperation erzielt. Kasachstan ist ein wichtiges Transitland für die China-Zentralasien-Gaspipeline, die eine wichtige Stütze für Chinas West-Ost-Gaspipeline darstellt. Die China-Kasachstan-Ölpipeline ist eine der Quellen für Chinas Rohölimporte.

Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen China und Kasachstan auch von strategischer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Xinjiang. China hofft seit langem, dass Kasachstan, die erste Station auf Chinas Wirtschaftsgürtel Seidenstraße, seinen Einfluss ausbauen und die Konnektivität von Xinjiang stärken könnte.

Daher ist es notwendig, die Stabilität in Kasachstan zu fördern und zu verhindern, dass externe Kräfte den Frieden in Zentralasien sabotieren.

Kurzfristig könnte China unter anderem folgende Maßnahmen ergreifen: Erstens, die Sicherheit chinesischer Unternehmen in Kasachstan durch Kommunikation und Koordination mit lokalen Behörden und relevanten Ländern zu gewährleisten und die notwendige wirtschaftliche und humanitäre Unterstützung anzubieten; zweitens, während die Sicherheit der Gaspipeline zwischen China und Zentralasien gewährleistet ist, durch aktive Koordinierung und Vorbereitung auf eine verstärkte Zusammenarbeit Vorkehrungen treffen; drittens, bereit sein, die BRI-Projekte voranzutreiben, sobald sich die Situation im Inland stabilisiert.

Es ist auch erwähnenswert, dass der Schlüssel zu langfristigem Frieden und Stabilität in Kasachstan darin besteht, dem Land durch verbesserte Konnektivität und Investitionen zu helfen, seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu bewältigen.

All diese Maßnahmen basieren natürlich auf der Prämisse, dass die Situation in Kasachstan unter Kontrolle gebracht werden muss. In diesem Sinne ist es für China unerlässlich, relevante Sicherheitsangelegenheiten mit Russland und anderen Nachbarländern aktiv zu koordinieren und gleichzeitig die notwendige wirtschaftliche Unterstützung und humanitäre Hilfe anzubieten, um der lokalen Regierung dabei zu helfen, die Ordnung so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Bis zu einem gewissen Grad wird auch von der Shanghai Cooperation Organization (SCO) erwartet, dass sie eine aktive Rolle bei der Entspannung in Kasachstan spielt, da die meisten Nachbarn Kasachstans Mitglieder der SCO sind. Einerseits haben diese SCO-Mitglieder einen größeren geografischen Vorteil im Umgang mit der Situation in Kasachstan. Auf der anderen Seite werden sie direkt mit dem möglichen Schaden durch den Spillover-Effekt der Unruhen in Kasachstan konfrontiert. Daher liegt es im gemeinsamen Interesse und zum beiderseitigen Nutzen dieser SCO-Mitglieder, die Sicherheit und Stabilität Kasachstans zu wahren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related