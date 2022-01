„Wenn Amerikaner in Ihrem Haus sind…”: Russland reagiert scharf auf Blinkens Kasachstan-Aussage (SNA News)

https://snanews.de/20220108/amerikaner-haus-russland-blinken-kasachstan-aussage-4930131.html

Das russische Außenministerium hat die US-Äußerungen über die Rolle der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) in Kasachstan als „rüpelhaft” bezeichnet. Eine entsprechende Mitteilung erschien am Samstag auf Telegram.

Das Außenministerium kritisierte die Äußerungen des US-Außenministers Antony Blinken, der in „seiner typischen rüpelhaften Art über die tragischen Ereignisse in Kasachstan gescherzt hatte“. Eine absolut legitime Reaktion der OVKS auf den Aufruf der Führung Kasachstans, bei der Gewährleistung der Sicherheit Hilfe zu leisten, habe der US-Außenminister mit folgender giftiger Aussage kommentiert: „Eine Lehre aus der Vergangenheit: Wenn Russen in Ihrem Haus sind, fällt es ihnen schwer, es zu verlassen.“

Russlands Außenministerium erwiderte darauf: „Wenn Antony Blinken den Geschichtsunterricht so mag, dann soll er Folgendes in Betracht ziehen: ,Wenn Amerikaner in Ihrem Haus sind, kann es schwierig sein, am Leben zu bleiben, nicht ausgeraubt oder nicht vergewaltigt zu werden.’“

Davon zeuge nicht nur die jüngste Vergangenheit, sondern 300 Jahre amerikanischer Staatlichkeit, so das Außenministerium weiter. Indianer des nordamerikanischen Kontinents, Koreaner, Vietnamesen, Iraker, Panamaer, Jugoslawen, Libyer, Syrer und viele andere Unglückliche, die laut dem Ministerium Pech gehabt hatten, diese „ungebetenen Gäste“ in ihrem Zuhause zu sehen, könnten viel davon erzählen.

