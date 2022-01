WHO-Regionaldirektorin für Europa erwartet die baldige Zulassung des russischen Sputnik V Impfstoffs (TASS)

https://tass.com/society/1381175

STOCKHOLM, 27. Dezember. /TASS/. Der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, hofft, dass das Zulassungsverfahren des russischen Sputnik-V-Impfstoffs bald abgeschlossen sein wird. Diese Hoffnung drückte er in einem Interview mit TASS aus.

„Der Russian Direct Investment Fund (RDIF) hat im Oktober dieses Jahres alle rechtlichen Vereinbarungen unterzeichnet, die für die Bewertung der EUL (Emergency Use Listing – TASS) erforderlich sind. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarungen ist eine Voraussetzung für alle Antragsteller, um eine Bewertung der EUL auszulösen RDIF traf sich Ende November, um den Bedarf an zusätzlichen Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs zu erörtern. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, einen detaillierten Fahrplan für die Datenübermittlung vorzulegen, damit die WHO die Bewertung dieses Impfstoffs beschleunigen kann Daten werden bis Ende Dezember 2021 erwartet, und ich hoffe, dass der Prozess danach zügig abgeschlossen wird“, bemerkte er.

Der Beamte bestritt, dass ein so langwieriger Zulassungsprozess des russischen Impfstoffs mit der Politisierung dieses Themas zusammenhängt. „Die WHO ist eine wissenschaftlich evidenzbasierte Organisation. Der Prozess der Impfstoffzulassung ist für jeden Hersteller genau gleich und muss dieselben Kriterien erfüllen wie alle anderen“, sagte er.

Er erklärte, dass die EUL ein risikobasiertes Verfahren zur Bewertung und Auflistung nicht zugelassener Impfstoffe, Therapeutika und In-vitro-Diagnostika ist, mit dem ultimativen Ziel, die Verfügbarkeit dieser Produkte für Menschen zu beschleunigen, die von einem Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit betroffen sind. „Das Verfahren ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen, die ihre Produkte zur Verwendung bei gesundheitlichen Notfällen einreichen möchten. Die WHO behandelt alle Antragsteller gleich und verwendet dieselben Kriterien zur Messung eines bestimmten Produkts, in diesem Fall COVID-19-Impfstoffe“, schloss er.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related