Von außen beeinflusst: Russlands Außenministerium geht von herbeigeführten Unruhen in Kasachstan aus (SNA DE)

Das russische Außenministerium betrachtet die massenhaften Proteste in Kasachstan als einen von außen veranlassten Versuch, die Integrität des Landes gewaltsam zu untergraben. Moskau behält nach eigenen Angaben die dramatische Lage gemeinsam mit den Partnern aus der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) genau im Auge.

Vor Kurzem hat die OVKS eine kollektive Friedenstruppe – darunter auch russische Einheiten der Luftlandetruppen –für einen begrenzten Zeitraum nach Kasachstan entsandt, um die Lage dort zu stabilisieren und zu normalisieren. Diese Entscheidung habe der kollektive Sicherheitsrat der OVKS in Übereinstimmung mit Artikel 4 des Vertrags über kollektive Sicherheit getroffen, teilte das russische Außenministerium mit.

Der Artikel, heißt es weiter, sehe vor, dass im Falle einer Aggression – wie etwa ein bewaffneter Angriff, der die Sicherheit, Stabilität, territoriale Unversehrtheit und Souveränität bedroht – gegen einen der OVKS-Mitgliedsstaaten ihm alle anderen Teilnehmer-Staaten auf sein Ersuchen hin unverzüglich die erforderliche Unterstützung und Hilfe, einschließlich militärischer, zukommen lassen müssten.

„Wir betrachten die jüngsten Ereignisse im befreundeten Land als einen von außen herbeigeführten Versuch, die Sicherheit und Integrität des Staates mit Gewalt durch ausgebildete und organisierte bewaffnete Einheiten zu untergraben“, heißt es auf der Seite des russischen Außenministeriums.

Die Russische Föderation werde die engen Beratungen mit der kasachischen Seite und anderen Verbündeten in der OVKS fortsetzen, um über weitere wirksame Schritte zu beraten und diese gegebenenfalls umzusetzen.

Das primären Ziele dabei seien die Hilfeleistung für die Strafverfolgungsbehörden Kasachstans bei der Durchführung einer Antiterroroperation, die Gewährleistung der Sicherheit für die Zivilbevölkerung landesweit und, dass die kasachischen Behörden die Kontrolle über lebenswichtige kritische Infrastruktureinrichtungen wiedererlangen.

„Wir sind an der baldigen Wiederherstellung der Normalität in der Republik interessiert“, machte die russische Behörde abschließend deutlich.

Belarus sieht in Unruhen einen Putschversuch

Auch das belarussische Außenministerium nahm am Donnerstag zu den dramatischen Ereignissen in Kasachstan Stellung. In der jüngsten Erklärung brachte die Behörde ihre „große Besorgnis“ mit Blick auf die sich rapide verschlechternde Lage in mehreren Regionen des Landes zum Ausdruck.

Dabei ging das Ministerium auf die von den Aufständischen beschlagnahmten Waffenarsenale, „ihre gewaltsamen Aktionen“, infolge derer Menschen stürben, sowie die wachsende Zahl der Verletzten und Verwundeten ein.

„Es geht dabei faktisch um einen gewaltsamen Putschversuch und einen Machtwechsel in Kasachstan“, so das Außenministerium.

Belarus unterstütze „voll und ganz“ die Bemühungen der Führung Kasachstans, den Unruhen und Plünderungen Einhalt zu gebieten und das normale Leben im Land wiederherzustellen. Die Republik sei zudem bereit, dem befreundeten kasachischen Volk Hilfe zu leisten – „und wird ihre alliierten Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen“.

„In diesem Zusammenhang werden belarussische Soldaten der OVKS-Friedenstruppen nach Kasachstan entsandt“, heißt es in der Erklärung.

https://snanews.de/20220106/russlands-aussenministerium-geht-von-herbeigefuehrten-unruhen-aus-4917115.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related