Polizeibeamte in Kasachstan enthauptet – Medien (RT)

https://www.rt.com/russia/545290-officers-beheaded-in-kazakhstan/

Laut lokalen Medienberichten vom Donnerstag sind bei gewaltsamen Protesten in der kasachischen Stadt Almaty mindestens zwei Polizisten enthauptet worden.

Nachrichten über die mutmaßlichen Vorfälle wurden von Nur-Sultans staatlichem Fernsehsender Khabar 24 unter Berufung auf die Stadtbehörden ausgestrahlt. Bisher sollen 353 Beamte verletzt worden sein. Die Zahl der Todesopfer unter Polizei- und Sicherheitsdienstmitgliedern hat Berichten zufolge 13 erreicht.

Es ist noch nicht klar, ob die Randalierer die Opfer zu Lebzeiten enthauptet oder ihre Körper posthum verstümmelt haben.

Der Sender zitierte Beamte mit der Aussage, die Enthauptungen seien „ein direkter Beweis für die terroristische und extremistische Natur der aufständischen Gruppen“.

Die russische Nachrichtenagentur RIA bat die Behörden in Almaty um einen Kommentar. Beamte teilten ihren Journalisten mit, dass mindestens zwei Leichen kopflos aufgefunden worden seien.

In dieser Woche flammten in mehreren Regionen Kasachstans Proteste auf, wobei die Bürger zunächst einen steilen Anstieg der Kosten für Flüssiggas anprangerten. In einem offensichtlichen Versuch, die Situation zu deeskalieren, hat Präsident Kassym-Jomart Tokayev die Treibstoffpreise für sechs Monate begrenzt und seine Regierung aufgelöst. Die gewalttätigen Demonstrationen gehen jedoch unvermindert weiter, wobei die ehemalige Hauptstadt Almaty in den Mittelpunkt rückt.

In den sozialen Medien kursierendes Filmmaterial zeigt, wie Demonstranten Polizisten verprügeln, Schusswaffen und Granaten beschlagnahmen sowie Verwaltungsgebäude in der ganzen Stadt stürmten und in Brand steckten. Plünderer haben Berichten zufolge auch zahlreiche Geschäfte durchsucht.

Am Mittwochabend wurden Spezialeinheiten nach Almaty entsandt, mit Berichten über Schießereien zwischen den Sicherheitskräften und bewaffneten Randalierern. Laut Behörden wurden Dutzende bewaffnete Bürger von der Polizei erschossen.

Der Präsident brandmarkte die Randalierer als „Terroristen“ und behauptete, sie seien im Ausland ausgebildet worden, und warnte die Demonstranten, dass die Behörden keine Gewalt oder Plünderungen dulden würden. Er hat Verbündete der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit gebeten, Friedenstruppen zu entsenden, um bei der Stabilisierung der Lage zu helfen. Russland, das Teil des Blocks ist, hat bereits Fallschirmjäger zur Bewachung von Regierungsbüros eingesetzt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related