Blick aus China: Die Westmächte wollen Keil zwischen Kasachstan und Russland treiben

Bis jetzt hat die chinesische Führung die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Kasachstan nicht kommentiert. Auch die Presse berichtet wertfrei über die Ereignisse. Wie das offizielle Beijing die Situation betrachten könnte, kann man jedoch in dem Kommentar des Ex-Chefredakteurs der staatlichen Zeitung Global Times, Hu Xijin, nachlesen.

„China und Russland werden nicht zulassen, dass die USA und der Westen Kasachstan in den Abgrund langfristiger Unruhen stürzen“ – so titelte er seinen letzten Meinungsartikel.

„Natürlich wollen die Westmächte Kasachstan in Schwierigkeiten bringen, und ihr Ziel ist es, die Nachbarschaftsstrategie Chinas und Russlands zu destabilisieren, indem sie hier einen Keil hineintreiben“, schrieb er und betonte:

„Doch weder Russland noch China werden zulassen, dass die USA und der Westen Kasachstan in einen Abgrund langfristiger Unruhen stürzen. Die Russen stellen bisher etwa 20 Prozent der kasachischen Bevölkerung, China ist der wichtigste Energieabnehmer des Landes und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit unterstützt die Stabilität ihrer Mitgliedstaaten.“

Sowohl interne als auch externen Voraussetzungen für eine Rückkehr Kasachstans zu stabilen Verhältnissen nach einer Periode des Chaos seien aber reichlich vorhanden, fügte er hinzu.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related