Politische Siege der Linken in ganz Lateinamerika sind ein Zeichen für die Ablehnung der USA und könnten mehr Zusammenarbeit mit China bedeuten (Global Times)

Der Aufstieg des linken Führers Gabriel Boric in Chile zum neuen Präsidenten der Nation im Oktober 2021 wurde weithin ebenso wie die Machtübernahme der Linken in Mexiko, Argentinien, Bolivien, Peru und Honduras als ein breiterer, schnell aufsteigender politischer Wandel der Linken in ganz Lateinamerika angesehen.

Da der ehemalige brasilianische Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva voraussichtlich bei den diesjährigen Wahlen in Brasilien ein Comeback feiern wird, wird Lateinamerika voraussichtlich eine neue Welle einer „rosa Flut“ erleben, sagten Beobachter und fügten hinzu, dass die COVID-19-Pandemie seit 2020, löste in Lateinamerika Ressentiments gegen die neoliberale Politik auslöste und der Linken half, an Fahrt zu gewinnen und ihre Basis zu erweitern. Die Linkswende in der Politik, ähnlich der „Pink Tide“ vor einem Jahrzehnt, zeigt nicht nur das Leiden der Menschen vor Ort inmitten der Pandemie, sondern auch eine tief verwurzelte Ungleichheit, die sich 2019 in den Unruhen in Chile widerspiegelte.

Die „linksgerichtete“ Verschiebung der lateinamerikanischen Politik sei offensichtlich, sagte Zhou Zhiwei, Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften. Die Rückkehr der Linken sei angesichts der Natur des Links-Rechts-Pendels in der politischen Landschaft Lateinamerikas nicht überraschend, obwohl es erwähnenswert sei, dass die „Rechts-nach-Links“-Verschiebung diesmal früher als erwartet eingetreten sei.

Experten sagen, dass die erneute „Pink Tide“ China bei wirtschaftlichen Investitionen und einer engeren politischen Zusammenarbeit in ganz Lateinamerika begünstigen könnte, was Chinas Zugang zu mehr Möglichkeiten und die Gewinnung von mehr Unterstützung aus der Region viel wahrscheinlicher macht.

Die Rückkehr der Linken

Bisher wurden mindestens 15 der lateinamerikanischen Länder und Regionen von linken oder Mitte-Links-Führern regiert.

Boric, ein 35-jähriger Linker, ist eine sehr ungewöhnliche Präsenz in Chile, einem Land, das seit Jahrzehnten vom Neoliberalismus geprägt ist und in dem Wahlen immer ein Kampf zwischen Rechten und Rechtsextremen waren. Vor Borics Sieg in Chile erlebt Brasilien eine größere Unsicherheit für die bevorstehenden Wahlen 2022, da Brasiliens bedeutendster politischer Führer, der ehemalige Präsident Lula, seine Kandidatur ankündigte und derzeit in den Umfragen führt. Lula äußerte sich direkt zu seiner Zukunft: „Ich bin wieder im Spiel. Ich will spielen und gewinnen.“

Brasiliens Inflationsrate beschleunigte sich stärker als bisher erwartet, sodass die größte Volkswirtschaft der Region unter der aktuellen Politik des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, auch bekannt als „Donald Trump of Brazil“, gegen eine fallende Währung und eine ins Stocken geratene Pandemie-Erholung kämpfte. Das hat dazu geführt, dass Lula in Umfragen an Bolsonaro vorbeigezogen ist.

Seit 2021 haben linke Führer Wahlen in Peru, Honduras und Chile gewonnen. Zuvor hatten linke Führer politische Ämter in der gesamten Region gewonnen, darunter in Argentinien, Bolivien und Mexiko.

Die erwartete Rückkehr der Linken in Brasilien, dem größten Land der Region, wird dazu beitragen, die Welle auf ihren Höhepunkt zu treiben.

In Honduras erlitt die amtierende rechte Regierung bei den jüngsten Wahlen zum ersten Mal seit langer Zeit eine Niederlage und wurde Zeuge des Aufstiegs der ersten weiblichen Präsidentin des Landes in der Geschichte – Xiomara Castro. Castro ist insbesondere mit dem ehemaligen honduranischen Präsidenten Manuel Zelaya verheiratet, der für seinen buschigen Schnurrbart und seinen weißen Cowboyhut bekannt ist. Zelaya war ein Zeitgenosse des verstorbenen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez in der lateinamerikanischen Linken. Zelaya wurde 2009 in einem von den USA unterstützten Putsch gestürzt.

Obwohl die Linke in Lateinamerika auf dem Vormarsch ist, muss sie sich auf Wahlen in Brasilien und Kolumbien im Jahr 2022 konzentrieren, um festzustellen, ob es tatsächlich eine „Pink Tide“ geben wird, Yang Jianmin, ein weiterer Experte für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie für Soziales Wissenschaften, sagte der Global Times. „Gerade für Brasilien, das mehr als 40 Prozent der lateinamerikanischen Wirtschaft ausmacht, ist es schwer zu sagen, ob linke Politiker Lateinamerika wieder vollständig zurückerobern werden, wenn die Rechte an der Macht bleibt und an der Seite der USA steht.“

„2022 ist ein großes politisches Jahr für Lateinamerika… Die lateinamerikanische Politik hat 2021 bereits einen entscheidenden Linksruck erlebt, und er ist noch nicht vorbei. Rechtsextreme scheinen verwundbar und lokale Währungen könnten darunter leiden“, heißt es in einem veröffentlichten Forschungsbericht von The ING Group, einem niederländischen multinationalen Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, im November 2021.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts erlebte die linke Bewegung in Lateinamerika ihren Höhepunkt. Der frühere venezolanische Präsident Hugo Chavez, der frühere argentinische Präsident Nestor Kirchner und andere linke Führer sind jedoch entweder verstorben oder haben die politische Arena verlassen Damals wurde allgemein erwartet, dass dieser rechte Zyklus mindestens ein Jahrzehnt oder so dauern würde.

Analysten glauben, dass die Coronavirus-Pandemie in der Region, die für ernsthafte Hunger- und Armutsprobleme verantwortlich ist, einer der auslösenden Faktoren für die Beschleunigung einer linken politischen Wiederbelebung in Lateinamerika ist. Yang sagte, dass die lateinamerikanische rechte Politik tatsächlich nur drei Jahre dauerte (2015 – 2018). Die aufstrebende lateinamerikanische Rechte wurde schnell besiegt, insbesondere angesichts massiver sozialer Proteste gegen sie.

Die Wahl des linken Kandidaten Mexikos, Lopez Obrador, zum Präsidenten im Juli 2018 war ein wegweisendes Ereignis – das erste Mal seit 40 Jahren, dass eine linke Partei in einem traditionell pro-amerikanischen Mexiko an die Macht kam.

Yang glaubt, dass COVID-19, das sich in Lateinamerika weiter verbreitet, die öffentliche Besorgnis über wirtschaftliche Rezessionen, Armut, Korruption, Unsicherheit und niedrige Beschäftigungszahlen verstärkt hat. Eine rechte Politik, einschließlich Kürzungen im Gesundheitssektor, hat vor dem Hintergrund der Pandemie eine negative Rolle gespielt, die die soziale Ungleichheit weiter verstärkt hat.

Die Situation lässt die Menschen über die Mängel des rechten Neoliberalismus nachdenken und die positive Rolle der Regierung bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Verteilung suchen, die das „Wiederaufleben“ linker Kräfte beschleunigte. Das Wiederaufleben des linken Flügels Lateinamerikas sei auch ein Ergebnis seiner Entfremdung von den USA in den letzten Jahren, insbesondere unter der Trump-Administration, sagte Zhou.

„Wenn Lateinamerika mit Wirtschafts- und Existenzproblemen konfrontiert ist, wird es von den USA nicht positiv aufgenommen; Trumps Ablehnung und Verachtung lateinamerikanischer Länder in Angelegenheiten wie Einwanderung hat auch den Konflikt zwischen den USA und Lateinamerika in gewissem Maße verschärft „Unabhängiges Lateinamerika“ und „sich von den USA distanzieren“ sind auf lange Sicht zu einem politischen Anliegen der Linken geworden.“

Gutes Umfeld für China

Experten gehen davon aus, dass das Aufkommen linker Politik in Lateinamerika den Freundeskreis Chinas in der Region erweitern wird, da Lateinamerika aufgrund der engeren Bindungen an China der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China mehr Bedeutung beimessen wird ideologische und politische Werte.

Wenn die Linke in diesem Jahr die Parlamentswahlen in Brasilien gewinnt, wird erwartet, dass die Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) eine größere Rolle bei der Vereinigung der lateinamerikanischen Länder spielen wird, sagte Yang. „Die verbesserte regionale Integration in Lateinamerika hat es chinesischen Investitionen erleichtert, in die Region einzudringen, was mehr Chancen für alle Beteiligten bedeutet.“ Er warnte jedoch davor, dass einige Mitglieder der lateinamerikanischen Linken die Standards für ausländische Investitionen in Umweltbewertungen anheben könnten und einige chinesische Unternehmen dem Risiko ausgesetzt sein könnten, Verträge neu zu verhandeln und die Leistungen neu auszurichten.

Die meisten linken Politiker, die in Lateinamerika bereits an der Macht sind, stehen China nun freundlicher gegenüber. Argentiniens linker Präsident Alberto Fernandez, der 2019 sein Amt antrat, hat angekündigt, China zu besuchen und an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teilzunehmen, trotz eines sogenannten politischen Boykotts gegen die Spiele, der von einigen von den USA angeführten westlichen Ländern inszeniert wurde. Das argentinische Außenministerium hat sogar eine Erklärung auf seiner Website veröffentlicht, in der es heißt, dass es die Olympischen Winterspiele in Peking fest unterstützt.

„Aber das bedeutet nicht, dass die USA Lateinamerika verlieren“, sagte Yang. „Die USA arbeiten hart daran, mehr lateinamerikanische Linke auf ihre Seite zu ziehen. Die Biden-Regierung hat sie mit hochkarätigen Versprechen von Infrastruktur und Einwanderungshilfe umworben und die Zusammenarbeit mit Linken beim Umweltschutz und der Armutsbekämpfung weiter ausgebaut. “

Eine andere Generation

Es ist erwähnenswert, dass diese Wiederbelebung der lateinamerikanischen Linken keine einfache „Rückkehr“ der „Pink Tide“ ist und dass sich die neuen Linken von ihren Vorgängern Anfang der 2000er Jahre wie Hugo Chavez unterscheiden.

Diese Generation linker Vertreter versteht es, über Social-Media-Plattformen wie Twitter mehr Einfluss von jungen Menschen zu gewinnen. Die neue Linke nimmt Trends wie Umweltschutz, Feminismus und Affirmative Action für Minderheiten auf und zieht mehr Unterstützung von jungen Wählern an.

Die neue Linke wird wahrscheinlich ideologisch gemäßigter und integrativer sein, da sie die Unterstützung von mehr Parteien und politischen Kräften gewinnen muss, sagte Zhou der Global Times. „Nehmen Sie Chiles neugewählten Präsidenten Boric als Beispiel. Er hat in seinem späteren Wahlkampfprogramm einige der radikaleren Maßnahmen gemildert und auch seine Beziehungen zur chilenischen Kommunistischen Partei angepasst.“

Experten warnten jedoch, dass das Wiedererstarken der Linken keine „Route“ für die Rechte in Lateinamerika bedeutet.

Trotz des offensichtlichen „linken“ Trends bleibt das Spiel zwischen den Kräften von links und rechts in Lateinamerika insgesamt ausgeglichen, so Zhou.

In Peru und Chile zum Beispiel hat die Rechte die Wahlen nicht gewonnen, aber ihre soziale Unterstützung ist immer noch bedeutend. In Brasilien hat Bolsonaro trotz Lulas Führung immer noch mehr als 30 Prozent der Stimmen.

Global Times ist das offizielle Organ der Kommunistischen Partei Chinas.

