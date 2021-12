No pasaran, Jens – Danke dir! Wir werden dich vermissen! Aufstehen Berlin

Jens Carlberg ist völlig unerwartet verstorben.

Damit verlieren wir ein linkes Urgestein.

Sie

Sie frisst ihre Kinder

sie trinkt das Blut ihrer Toten

sie predigt den Tauben

sie kennt keine höheren Werte

Sie vergisst ihren Weg

sie wankt von Verrat zu Verrat

von Fehler zu Fehler

sie schläft in den Niederlagen

Dass sie unnötig ist

lernt jedes Kind in der Schule

dass das Volk sie nicht will

hat das Volk sich endlich gemerkt

Dass sie nicht siegen kann

ist zehnmal genau bewiesen

Die es bewiesen haben

schlafen nicht gut

Die an sie glauben

sind manchmal müde von Zweifeln

Einige die sie hassen

wissen sie kommt

Erich Fried

Danke dir! Wir werden dich vermissen!

Aufstehen Berlin

