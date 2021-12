Kuba und China vereint durch die Neue Seidenstraße (Workers Today)

Am 23. Dezember unterzeichneten der stellvertretende kubanische Premierminister Ricardo Cabrisas Ruiz und der Präsident der Nationalen Kommission für Entwicklung und Reform Chinas, He Lifeng, den Kooperationsplan zwischen der Regierung der Republik Kuba und der Regierung der Volksrepublik China für die gemeinsame Förderung des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße und der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts. Mit diesem Dokument wird das im November 2018 zwischen den beiden Regierungen unterzeichnete Memorandum of Understanding zur Aufnahme Kubas in die Belt and Road Initiative wirksam.

„Das Memorandum wurde in Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungszielen Kubas erstellt, an denen China als strategischer Partner teilnimmt“, heißt es in der kubanischen Zeitung Granma. “ Die Artikel des Kooperationsplans enthalten die Absichten beider Seiten, die bilaterale Zusammenarbeit in für Kuba vorrangigen Sektoren wie Infrastrukturentwicklung, Bildung, Kultur, Gesundheit und Biotechnologie, Kommunikation, Wissenschaft und Technologie und Tourismus unter anderem zu stärken und zu fördern. Es werden auch Projekte und Aktionen vereinbart, die Interessen von gegenseitigem Nutzen beinhalten, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Kuba und China sowie mit Drittländern, die Mitglieder dieser Initiative sind, weiter zu stärken und zu diversifizieren.“

Dieses Abkommen bestätigt die langjährige Freundschaft zwischen Kuba und der Volksrepublik China, so dass Havanna 1960 als erste lateinamerikanische Regierung diplomatische Beziehungen zu Peking aufnahm. Das asiatische Land ist heute Kubas zweiter Handelspartner, das zweite Herkunftsland der Einfuhren und die erste als Bestimmungsland ihrer Ausfuhr von Produkten wie Rum, Tabak, Zucker und Kaffee.

Der Unterzeichnung des Dokuments ging am selben Tag ein Treffen von Präsident Miguel Díaz-Canel mit einigen chinesischen Investoren auf der Insel Kuba voraus . Nach Angaben der kubanischen Presse analysierte der Staatschef die Vorbereitungen für den Beginn des technologischen Umbauprojekts der Empresa Gráfica Habana, das mit einem Darlehen der asiatischen Regierung vorangetrieben wird. „Die Initiative wird den Druck von Zeitungen im Westen der Insel sowie von Büchern, Zeitschriften, Notizbüchern und anderen grafischen Ressourcen ermöglichen“, so Prensa Latina. Dank der Zusammenarbeit mit China verfügt die Druckerei in der kubanischen Hauptstadt über den modernsten Maschinenpark des lateinamerikanischen Kontinents.

Díaz-Canel besuchte auch die Niederlassung von Yutong, einem chinesischen Unternehmen, das in Kuba Hybridbusse herstellt. „Der Präsident dankte dem Unternehmen, das seit 2005 im Land vertreten ist, für seine Unterstützung, die zum Hauptlieferanten von Ausrüstung für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs geworden ist“, fährt Prensa Latina fort. Auf seinem offiziellen Twitter-Account betonte der kubanische Präsident, dass die Tour es ihm ermöglicht habe, die Ernsthaftigkeit und Strenge zu überprüfen, mit der chinesische Unternehmen in Havanna arbeiten, und erinnerte daran, dass China und Kuba „historisch auf das Engste“ verbunden sind.

Am 22. Dezember hatte der kubanische Botschafter in Peking, Carlos Miguel Pereira, in China ein Seminar über den sozioökonomischen Wandel in Kuba abgehalten. Der Botschafter verwies zunächst auf die negativen Auswirkungen für sein Land in der Phase 2020 bis 2021 während der Covid-19 Pandemie und das Wiederaufleben der den Vereinigten Staaten verhängten Wirtschafts-, Finanz- und Handelsblockade. Später kommentierte er die „allmähliche Genesung dank der wirksamen Reaktion gegen die Krankheit, die hohen Impfraten mittels eigener Produkte und die Wiederöffnung der Grenzen “, heißt es in der Prensa Latina.

In Fortsetzung seiner Rede ”sprach der Diplomat die Strategie seiner Regierung zur Wiederbelebung der Wirtschaft an und nannte als Prioritäten die Förderung der nationalen Produktion, die Beschaffung von Nahrungsmitteln, die Autonomie der Unternehmen und eine größere Anziehungskraft ausländischer Investitionen “. Botschafter Pereira fügte hinzu, dass „Kuba bereit ist, seine Exporte hochwertiger Dienstleistungen in Sektoren wie Gesundheit, Bildung und Tourismus zu steigern und auch das Potenzial der Zusammenarbeit in anderen Bereichen zu nutzen“.

Nach der Antrittsrede des Botschafters erläuterte Juan Alberto Kelly, Leiter des Wirtschafts- und Handelsbüros der Botschaft, die Strukturen, Richtlinien, Perspektiven und Innovationen, um ausländisches Kapital anzuziehen und Geschäftsmöglichkeiten in strategischen Sektoren zu erweitern Insel unter anderem in Sektoren wie Nahrungsmittelproduktion, Tourismus, Industrie und Bauwesen.

Das sinokubanische Abkommen ist ein neues Teilstück, das zum Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen Pekings mit den Ländern Lateinamerikas beiträgt. Wang Ping, Professor an der Nankai University und Vizepräsident der Association of Latin American History of China, schrieb in der Global Times: „Im Allgemeinen ist die kontinuierliche Vertiefung der chinesisch-lateinamerikanischen Zusammenarbeit ein langfristiger Trend. Die gemeinsame Identität als Entwicklungsländer und das gemeinsame Streben nach interner Entwicklung und internationaler Gerechtigkeit haben für beide Seiten eine unerschöpfliche Dynamik gebracht, die noch lange anhalten wird “.

