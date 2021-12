Straßenumbenennung: Martin Luther soll weg (Berliner Zeitung)

Nun wissen wir: Er hat den Leipziger Politologen Felix Sassmannshausen, der vor allem Lesern der Linksaußen-Zeitung Jungle World bekannt ist, damit beauftragt, die Berliner Straßennamen auf antisemitische Verdachtsfälle zu durchforsten. Dieser hat es binnen eines halben Jahres vermocht, die Namensgeber der 10.500 Straßen und Plätze Berlins zu sortieren: 290 suspekte Fälle listet er auf, für etwa hundert hat er sein Urteil gefällt: Weg damit! So einfach kann Geschichte sein.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/strassenumbenennung-martin-luther-soll-weg-li.202810

