Russisches Medikament wirksam gegen Delta und Omicron. Zielt auf den Kern des Coronavirus ab, der sich von Stamm zu Stamm nicht ändert (RT)

Das Team russischer Wissenschaftler hinter dem neuen Covid-19-Medikament Avifavir hat eine Erklärung abgegeben, in der es heißt, dass es gegen die beiden derzeit dominierenden Coronavirus-Stämme Delta und Omicron hochwirksam ist.

Covid-19 ist wie die meisten anderen Ribonukleinsäure (RNA)-Viren bekanntermaßen sehr anfällig für Mutationen, aber die Entwickler der Formel sagen, dass es unabhängig vom Stamm wirksam bleibt, da es auf den hochstabilen Teil des Virus abzielt.

Basierend auf dem antiviralen Medikament Favipiravir zielt das russische Medikament laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Herstellers ChemRar Group auf die „genetisch hochkonservativen RNA-Virus-Replikationssysteme“ , die nicht von Stamm zu Stamm mutieren. Die Forscher berichten, dass das Virus „auch bei längerer Exposition virusinfizierter Zellen gegenüber dem Produkt“ keine Resistenz gegen das Medikament entwickeln kann .

Avifavir ist besonders wirksam, wenn es innerhalb der ersten fünf Tage nach der Erkrankung verabreicht wird. In einigen der beobachteten Fälle linderte es die Symptome und verkürzte die Gesamtdauer der Erkrankung im Vergleich zur Standardtherapie von Covid-19 sogar um die Hälfte.

Bis heute wurde das russische Medikament in mehr als 15 Länder geliefert, und eine Überprüfung von 40.000 Patienten soll keine Berichte über signifikante Nebenwirkungen ergeben haben. Die Wissenschaftler geben an, dass ihre Wirksamkeits- und Sicherheitsforschung durch die mehr als 700 Veröffentlichungen zu Favipiravir unterstützt wird, die in den letzten 18 Monaten in die PubMed-Datenbank aufgenommen wurden.

Laut ChemRar Group ist Avifavir das erste weltweit registrierte Covid-Medikament seiner Art. Es wurde bereits im Mai-Juni 2020 unter der Schirmherrschaft des Russian Direct Investment Fund entwickelt. Sein Hauptbestandteil, Favipiravir, wird seit vielen Jahren zur Behandlung einiger Formen der Influenza und einer Reihe anderer Virusinfektionen eingesetzt, wobei die ersten Studien bereits 2002 in Japan durchgeführt wurden.

