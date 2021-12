Die Kabarettistin Lisa Fitz wird wegen Kritik an der Corona-Politik massiv angegriffen. Jetzt suchte sie Unterstützung bei Heiko Schrang, Querdenker und Spezialist für antichinesiche Propaganda und Freund des Falun Gong Kults / Epoch Times

Lisa Fitz hält, wie sehr viele Menschen, die ständigen Warnungen vor der Omikron-Variante von Covid für Panikmache – und behauptete in einer kürzlich ausgestrahlten Satiresendung fälschlicherweise, für 5000 Menschen seien „die Folgen durch die Covid-Impfstoffe tödlich gewesen. Inzwischen hat sie sich korrigiert und öffentlich erklärt, sie hätte von Verdachtsfällen sprechen sollen.

Kabarett lebt von Zuspitzungen und sicherlich kann man Lisa Fitz hier Fehler vorwerfen, aber die Dämonisierung ist auch nicht zielführend. Der Link zur Sendung wurde inzwischen gelöscht.

Viele der Details, auf die sie in ihrem Beitrag hingewiesen hat, basieren auf Fakten. Die westlichen Impfstoffhersteller haben in der Vergangenheit schon fast branchenübliche Vergehen begangen, mussten hohe Abfindungen zahlen. Auch ist es richtig, dass der Impfstoff von Pfizer auf Grund der Zeitnot gar nicht lange getestet werden konnte. Demzufolge wollte der Konzern keine Haftung übernehmen, die dem Staat übertragen wurde. Auch dies ist ein normaler kapitalistischer Vorgang. Viele vermuten nun perfide Pläne hinter einer Impfkampagne, noch dazu angeheizt durch eine jetzt permanent geforderte Impfpflicht. Und tatsächlich gibt es viele Spekulationen über Impfkomplikationen, deren Häufigkeit allerdings umstritten ist.

Insbesonders im Milieu der Querdenker und Impfgegner wird aber oft auch extrem zugespitzt argumentiert. Experten haben inzwischen vermehrt die Vermutung geäußert, dass viele der Impfkomplikationen auf die häufig nicht praktizierte Praxis der Aspiration zurückzuführen sein könnte. Hierbei wird geprüft, ob sich die Injektionsnadel bei der Impfung in einem Blutgefäss befindet. Die aktuellen Coronavakzine sind neuartige Impftechnologien; die seltenen, bedrohlichen Nebenwirkungen betreffen Gefäßbereiche. Eine versehentliche Injektion in ein Blutgefäß könnte eine plausible und somit vermeidbare Ursache für viele der Komplikationen sein. Hier ein LINK mit weiteren Informationen.

Zurück zu Lisa Fitz



Auch wir lehnen eine Impfpflicht ab. Tatsächlich hat Lisa Fitz jetzt ein Interview mit Heiko Schrang gegeben. Schrang war bei den großen Kundgebungen von Querdenken in Berlin einer der Hauptredner und unterstützte außerdem in mehreren Interviews den antikommunistischen Kurs der Epoch Times und der Falun Gong Sekte, die dem „Unrechtsregime“ China zig-tausendfache Organentnahmen und die systematische Folterung und Ermordung vielen Tausenden von Menschen unterstellen.

Auch interviewte Heiko Schrang im Rahmen des Formats von NuoViso.TV sowohl Vertreter der Falun Gong Sekte als auch die Mitbegründerin der Epoch Times in Deutschland. Immerzu wird der „Unrechtsstaat“ China dämonisiert. Hier ein LINK zu ausführlichen Hintergrundinfos.

Ein fast unerklärliches Phänomen der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen ist die Tatsache, dass hier überwiegend die NATO und die westliche Politik der Dämonisierung Russlands kritisiert wird. Gleichzeitig sind aber die meisten der Köpfe der Bewegung und auch die Redner bei Veranstaltungen massiv gegen China. Und dies obwohl Peking mit Moskau verbündet ist, und zuletzt auch im Ukrainekonflikt die russische Position voll unterstützt.

Lisa Fitz, die ich im übrigen sehr schätze, folgt hier einer Tendenz, die man beispielsweise auch in Beiträgen von Daniele Ganser, Sahra Wagenknecht, Jürgen Todenhöfer und anderen erkennen kann. Auch die deutschsprachigen Formate russischer Medien wie RT Deutsch und SNA (vormals Sputniknews) tendieren teilweise leider in diese Richtung.

Den Liebesbrief an eine Kabarettistin von Diether Dehm kann man deshalb hier nur voll unterstützen, wenn er auch nicht auf die hier angesprochenen Widersprüche eines China-Hassers wie Heiko Schrang eingeht. LINK



Interessant in diesem Zusammenhang ist auch ein kürzlich veröffentlichter Aufruf gegen die NATO.

Hier wird ein Schulterschluss der Querdenken-Bewegung und Teilen der Friedensbewegung formuliert.

Querdenker unterstützen „Neuen Krefelder Appell“, der mutig vor einem drohenden Krieg warnt, dann aber argumentiert, dass dieser auch unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung geführt würde. LINK

