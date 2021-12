Berlin 27.12. Spaziergang gegen Corona-Massnahmen / Redner von Pegida NRW / Antikommunistische Epoch Media Group unterstützt.

VIDEO:

https://www.facebook.com/coopcafe.berlin/videos/645974086637828

Redner PEGIDA NRW / Video Epoch Media Group / Falun Gong Sekte / Chinesen, die vor den Kommunisten aus China geflohen sind.



Die Gruppen um Epoch Times und Falun Gong unterstützen seit Beginn die Querdenken-Bewegung. Prominente Querdenker wie Heiko Schrang u.a. haben enge persönliche Verbindungen.



Die Epoch Media Group ist ein globales Mediennetzwerk mehrsprachiger Print- und Digitalpublikationen.

Als äusserst gefährliches antikommunistisches Propagandainstrument veröffentlicht Epoch Times in 21 Sprachen in 35 Ländern auf fünf Kontinenten. Epoch Times ist die größte chinesischsprachige Zeitung außerhalb von Festlandchina und Taiwan. NTD Television: New Tang Dynasty (NTD) ist der größte chinesische Fernsehsender in den USA.

Wir lehnen eine Impfpflicht ab, kritisieren viele der Maßnahmen und die zunehmenden staatlichen Repressionen. Gleichzeitig lehnen wir jedoch jegliche Zusammenarbeit mit den oben beschriebenen Formen der Proteste ab. Unsere Forderungen lauten:

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT IN DER CORONAKRISE

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/covid19appell

