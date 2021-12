Die Lehre aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion „hilft China, den Sozialismus erfolgreich zu entwickeln“ (Global Times China)

Die USA erkennen nicht, dass sie den falschen Weg der Sowjetunion wiederholen: Experte



Die ehemalige sozialistische Supermacht Sowjetunion (UdSSR) brach am 25. Dezember 1991 zusammen, während China, eine Großmacht, die den Weg des Sozialismus mit anderen chinesischen Merkmalen als die UdSSR eingeschlagen hatte, nach Kaufkraftparität die größte Volkswirtschaft geworden ist . Es ist auch das mächtigste und erfolgreichste sozialistische Land auf dem Weg zu Modernisierung und Industrialisierung, ohne sich für das westliche kapitalistische Modell zu entscheiden, sowie in den Augen der USA „der wichtigste strategische Konkurrent“.

Die Chinesen hegen gemischte Gefühle über den Zusammenbruch vor 30 Jahren, da sie Mitgefühl für die Russen hegen, die infolgedessen eine Reihe von Tragödien erlitten haben, aber sie finden auch, dass der Zusammenbruch des Roten Riesen eine sehr wertvolle Lektion für China ist, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ein Sozialismus chinesischer Prägung.

So wie unter Beobachtern und Wissenschaftlern weltweit diskutiert wird, gab es in den letzten Tagen viele Debatten über das Erbe des Zusammenbruchs der UdSSR von chinesischen Experten, Kommentatoren und einfachen Leuten in chinesischen Medien und Social-Media-Plattformen, aber ihre Stimmen sind ganz anders als die aus dem Westen.

Indem sie die USA als „Sieger“ des Kalten Krieges darstellen, bemühen sich viele Medien und Wissenschaftler aus den USA und anderen westlichen Ländern, den Zusammenbruch der UdSSR ihrem sozialistischen Weg zuzuschreiben, und behaupten, dass ihre Wahl Fehler wie die militärische Expansion, Machtchauvinismus einer Großmacht und gescheiterte Wirtschaftsreformen waren.

Aber eine Mainstream-Ansicht in China ist, dass der Sozialismus richtig ist und dass er der Sowjetunion effektiv geholfen hat, den Faschismus zu besiegen und eine Supermacht aufzubauen. Der Fehler liege darin, dass die Führer der UdSSR nach Joseph Stalin vom Weg des Sozialismus abgewichen sind und sogar den Weg und das Volk der Sowjetunion verraten haben, sagten chinesische Experten und betonten, dass der Erfolg Chinas heute die Richtigkeit dieser Ansicht weiter bestärkt habe .

Eine wertvolle Lektion

Li Shenming, ehemaliger Vizepräsident der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, sagte der Global Times, dass „es weltweit viele verschiedene Erklärungen für den Zusammenbruch der Sowjetunion gibt, aber diejenige, die behaupten, dass ‚Stalinismus‘ oder ‚der sozialistische‘ Modell der Sowjetunion‘ die Ursache waren, weiterhin dominierend sind.“

„Aber in China haben wir nach vielen Recherchen und vielen Diskussionen eine gemeinsame Basis gefunden, dass der Stalinismus nicht die eigentliche Ursache ist, und der wahre Grund ist, dass die Führung der Sowjetunion von Nikita Chruschtschow bis Michail Gorbatschow allmählich davon abgewichen und schließlich der Marxismus, Sozialismus und die fundamentalen Interessen der überwältigenden Mehrheit der Menschen verraten wurden“, bemerkte Li.

Stalin oder das von Lenin und Stalin aufgebaute sozialistische Modell für den Zusammenbruch der Sowjetunion verantwortlich zu machen, sei unverantwortlich, sagte Li. „Obwohl das Modell nicht perfekt war und reformiert werden musste, hat die Sowjetunion mit diesem Modell große Ziele wie die Industrialisierung, den Sieg im Zweiten Weltkrieg und einen erfolgreichen Wiederaufbau nach dem Krieg erreicht“, sagte Li.

Ausgangspunkt des Zusammenbruchs der Sowjetunion war die von Chruschtschow eingeleitete Reform, weil sie die Probleme nicht richtig anging. Stattdessen leugnete sie nach und nach das grundlegende politische und wirtschaftliche System des Sozialismus der Sowjetunion, und als es um die Gorbatschow-Ära ging, verriet die Führung des Landes den Marxismus vollständig und wählte einen Weg ohne die Möglichkeit einer Rückkehr, sagten Experten.

Die Führer der Sowjetunion verrieten nicht nur ihren ursprünglichen Anspruch, sondern vergaßen auch, dass der Dienst am Volk ihre Kernaufgabe ist, anstatt sich in Machtkämpfe mit anderen Ländern zu verstricken, ihre Genossen innerhalb des sozialistischen Blocks einschließlich Chinas zu schikanieren und zu bedrohen, um eine militärische Expansion zu verfolgen und sogar in andere Länder wie Afghanistan einmarschierten, sagten chinesische Analysten.

„Die Sowjetunion könnte Satelliten ins All schicken und ihren geopolitischen Einflussbereich erweitern, aber sie konnte ihre Probleme mit der Knappheit an Nahrungsmitteln, Textilien und Gütern des täglichen Bedarfs nicht lösen, was die sozialen Konflikte weiter anheizte“, sagte Wang Xianju, stellvertretender Direktor und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei die Renmin University of China – Russia St. Petersburg State University Russian Research Center, sagte der Global Times.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) hat immer betont, dass die umfassenden Entwicklungen und Errungenschaften, die wir erreicht haben und für die wir uns bemühen, nur einem grundlegenden Zweck dienen: dem Volk zu dienen, bemerkte Wang.

Auch die Führung der Sowjetunion wollte die Probleme lösen, glaubte aber fälschlicherweise, dass Liberalisierung oder Verwestlichung alles für ihr Land lösen könnten. Persönlichkeiten wie Gorbatschow oder der ehemalige Präsident Boris Jelzin nahmen das westliche kapitalistische politische System und die Ideologie an und begruben schließlich das großartige Land, das von ihren Vorgängern aufgebaut wurde, sagte Li.

Der Zerfall der Sowjetunion ist „ ein Impfstoff für China““, sagte Hu Xijin, ein Kommentator der Global Times, weil sie China immer wieder sagt, was falsch ist und welcher Weg eine Sackgasse ist und welche Art von Reform den Tod eines großartigen Landes und einer großartigen Partei verursachen wird.

Die unglückliche Erinnerung an die USA und andere westliche Länder nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist ein weiterer Impfstoff für China, „weil es uns sagt, dass Russland vom Westen nicht akzeptiert wird, selbst wenn es den Sozialismus aufgegeben und sein eigenes Land in Stücke zerlegt hat.“ sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Beziehungen, der um Anonymität bat.

„Im Kampf mit dem Westen geht es nicht hauptsächlich um Ideologie oder ‚Menschenrechte und Freiheit‘, sondern um Macht und Geopolitik, und ein ‚Selbstmord‘, wie es die Sowjetunion an sich selbst getan hat, wird die Feindseligkeit des Westens nicht stoppen, sondern nur Rückschläge, Chaos und Bürgerkriege und mehr militärische Expansion aus dem Westen“, bemerkte er.

Wiederholen die USA den Weg der UdSSR?

China hat aus der Lektion gelernt und es vermieden, die Fehler der Sowjetunion zu wiederholen, um die erfolgreiche Entwicklung zu verwirklichen. Auf ihrem weiteren Weg zu ihrem Ziel der nationalen Verjüngung werden die USA, der Konkurrent der Sowjetunion, der glaubt, den Kalten Krieg gewonnen zu haben, viele Fehler seines alten Rivalen wiederholen, sagten Analysten aus China und Russland.

Am Vorabend des Jahrestages seines Rücktritts als Führer der ehemaligen Sowjetunion sagte Gorbatschow am Freitag gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, Washington sei nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion „arrogant und selbstbewusst“ geworden, was zur Erweiterung der das NATO-Militärbündnis. Er begrüßte jedoch die bevorstehenden Sicherheitsgespräche zwischen Moskau und Washington.

Auf die Frage, ob es nach dem Zusammenbruch der UdSSR möglich sei, Beziehungen zu den USA auf andere Weise aufzubauen, ohne die Souveränität Russlands zu verletzen, bemerkte der ehemalige Sowjetführer die „siegreiche Stimmung im Westen, insbesondere in den USA“ nach dem die Sowjetunion 1991 aufhörte zu existieren.

„Sie wurden arrogant und selbstbewusst. Sie erklärten den Sieg im Kalten Krieg“, sagte Gorbatschow. Er bestand darauf, dass Moskau und Washington „gemeinsam“ die Welt aus der Konfrontation und dem nuklearen Wettlauf herausgezogen hätten. „Nein, die ‚Gewinner‘ haben beschlossen, ein neues Imperium aufzubauen. Daher die Idee der NATO-Erweiterung“, sagte Gorbatschow und fügte hinzu: „Wie kann man in einer solchen Position auf gleichberechtigte Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und dem Westen zählen?“

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte im Juni, er sei überzeugt, dass die USA einem typischen Szenario eines Imperiums folgen: Im Vertrauen auf ihre unbegrenzte Macht schaffen sich Imperien unnötige Probleme, bis sie sie nicht mehr bewältigen können, berichtete TASS.

„Wissen Sie, was das Problem [der USA] ist? Ich sage es Ihnen als ehemaliger Bürger der Sowjetunion. Das Problem der Imperien ist, dass sie denken, dass sie so mächtig sind, dass sie sich kleine Ungenauigkeiten und Fehler leisten können. “, sagte er den Medien.

In seinen Worten sind die Herrscher des Imperiums zuversichtlich, dass sie Nationen oder Gruppen einschüchtern, überzeugen oder die Loyalität kaufen können, und sie glauben, dass alle ihre Probleme auf diese Weise gelöst werden können.

„Aber die Probleme häufen sich. Und irgendwann sind sie nicht mehr in der Lage, damit fertig zu werden. Und die Vereinigten Staaten gehen jetzt den Weg der Sowjetunion, und ihr Gang ist selbstbewusst und stabil“, fügte der russische Staatschef hinzu.

Wir haben einige interessante Ähnlichkeiten zwischen den USA heute und der ehemaligen Sowjetunion in den 1970er-80er Jahren, der Zeit vor dem Zerfall, gefunden, sagte der anonyme Experte aus Peking und listete einige Ähnlichkeiten auf wie „Machtmissbrauch bei der militärischen Expansion, Gerontokratie“. , zu viel Vertrauen in seine Ideologie, es zu versäumen, Fehler zu korrigieren und keine wirksamen Reformen voranzutreiben, sondern begierig danach zu trachten, andere Länder für sein eigenes Durcheinander verantwortlich zu machen, und den Großmachtwettbewerb zu verfolgen, der von einer Mentalität des Kalten Krieges angetrieben wird.“ Er sagte, dass, wenn die USA dieses Problem nicht entdecken, es sehr wahrscheinlich ist, dass sich das tragische Schicksal der Sowjetunion wiederholt.

