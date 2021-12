Anzahl von Impfkomplikationen könnten durch Aspiration möglicherweise zurückgehen. Mit einer Aspiration wird geprüft, ob sich die Nadel in einem Blutgefäss befindet.

Zu den seltenen Nebenwirkungen der jetzt millionenhaft durchgeführten Corona-Impfungen zählen insbesondere Störungen des Blut- und Lymphsystems, Herzprobleme, Probleme mit dem Gefässsystem, unklare Gefässblutungen und allergische Reaktionen.



Die absoluten Zahlen dieser Nebenwirkungen werden von vielen Experten als von untergeordneter Bedeutung bezeichnet. Dennoch deutet einiges auf ein grundlegendes Problem hin.

Bei der Injektion eines Medikamentes, und insbesondere bei Impfungen wurde früher mit einer sogenannten Aspiration geprüft, ob sich die Nadel in einem Blutgefäss befindet. Dies ist zwar nur sehr selten der Fall, könnte aber einer der Gründe sein, warum diese Nebenwirkungen eintreten.

Erfahrungsberichte von Hausärzten belegen, dass ein Gefäß auch im Deltamuskel im Schulterbereich getroffen werden kann. Die aktuellen Coronavakzine sind neuartige Impftechnologien; die seltenen, bedrohlichen Nebenwirkungen liegen im Gefäßbereich. Eine versehentliche Injektion in ein Blutgefäß könnte eine plausible und somit vermeidbare Ursache sein.



Beim Aspirieren wird nach dem Einstich die Spritze in der Position gehalten, der Spritzenstempel wird leicht zurückgezogen um einen Gefäßanstich auszuschließen. Kommt Blut wird die Injektion sofort gestoppt, die Kanüle entfernt.

Die WHO, das Robert Koch Institut und andere Organisationen haben diese Regel geändert, so dass dieses Aspirieren nicht mehr empfohlen wird.



Möglicherweise steht das höhere Risiko besonders von jungen sportlichen Menschen, nach der Impfung Probleme mit einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) zu entwickeln im Zusammenhang mit der fehlenden Aspiration.



Es wird geschätzt, dass bei dieser Gruppe die Wahrscheinlichkeit eine Vene bei einer intramuskulären Injektion zu treffen bei etwa 5 bis 10 Prozent liegt.

Es gibt Meldungen aus Kuba, China, Taiwan und anderen Ländern, dass die Aspiration dort praktiziert wird. Dänemark empfiehlt Aspiration.

Dr. John Campbell ist ein Experte aus Großbritannien, der dieses Problem oft bespricht.

https://www.youtube.com/watch?v=hkopHLQjtVQ&t=146s

https://www.youtube.com/watch?v=HsACTX0_ihs

Here a report from India:

https://www.youtube.com/watch?v=yOB2orDTAxE







