Chinas Regionalregierung Xinjiang bezeichnete am Samstag die Unterzeichnung des sogenannten uigurischen Gesetzes zur Verhinderung von Zwangsarbeit durch die USA als offene Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten mit dem Ziel, China einzudämmen. Die Regionalregierung sagte auch, es zeige die -Logik des Mobbing in den USA und die Wiederbelebung einer Mentalität des Kalten Krieges.

Xu Guixiang, der Sprecher der Regionalregierung von Xinjiang, machte die Bemerkungen auf einer Pressekonferenz in Peking, kurz bevor US-Präsident Joe Biden ein Gesetz unterzeichnete, das die Einfuhr von Produkten aus Chinas Xinjiang verbietet, unter Berufung auf die „Unterdrückung“ der Uiguren und anderer Minderheiten.

Am Freitag sagte auch der Auswärtige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, China werde entschlossen und energisch gegensteuern, falls die USA auf Willkür beharren.

Xu sagte den Medien, dass das US-Gesetz die tatsächliche Situation in Xinjiang ernsthaft verzerrt habe. Die Region setzt die einschlägigen Gesetze in der Region ernsthaft um und verbietet strikt jegliche Zwangsarbeit.

Xinjiang vertritt das Konzept, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen und respektiert und schützt ernsthaft die legitimen Rechte und Interessen der Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang. Die Behörden in Xinjiang lehnen jede Form von ethnischer Diskriminierung entschieden ab und verbieten strikt jede Form von Zwangsarbeit, um sicherzustellen, dass Menschen aller ethnischen Gruppen anständig arbeiten, sagte der Sprecher.

Das sogenannte uigurische Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit verletzte ernsthaft die internationalen Gesetze und Normen der internationalen Beziehungen. Auf der Grundlage des Zwangsarbeitsübereinkommens hat Xinjiang kein Problem mit „Zwangsarbeit“. Dies sei vielmehr eine typische Gerichtsbarkeit der langen Hand. Ihre Teufelskrallen streckten sich zu lange und gingen über den Geltungsbereich des Gesetzes hinaus, um damit zu einer Art politischer Manipulation und Parodie zu werden, fügte Xu hinzu.

Laut Xu erhielt die Region seit Ende 2018 Besuch von offiziellen Delegationen der Vereinten Nationen, Gesandten aus Afrika, Lateinamerika und den arabischen Staaten sowie ausländischen religiösen Organisationen, Wissenschaftlern und Internet-Influencern aus mehr als 100 Ländern und Regionen. Sie haben die Arbeitssituation in Xinjiang mit eigenen Augen gesehen und lobten die regionale Arbeitspolitik.

Die USA zeigen mit dem Finger auf die Arbeitsangelegenheiten in Xinjiang, die auf falschen Informationen, Gerüchten und Lügen basieren, und verwenden dabei ideologische Voreingenommenheit, die ungerecht und unverantwortlich ist, kritisierte Xu.

Tatsächlich haben die USA selbst eine jahrhundertelange Geschichte des Menschenhandels, des Missbrauchs und der Diskriminierung von Sklaven, wie der Beamte aus Xinjiang erklärte.

Xu führte bei der Veranstaltung an, dass die südlichen Plantagen des US-Kontinents seit der Aufnahme der ersten Sklaven in den Jahren 1619 bis 1865 der Hauptort wurden, wo Schwarze und andere Minderheiten zu Zwangsarbeitern gemacht wurden. Um auch während des Verbots des internationalen Sklavenhandels von 1783 bis 1808 für ausreichend Arbeitskräfte zu sorgen, nutzten US-amerikanische Händler noch verschiedene Mittel, um etwa 170.000 Sklaven in die USA zu transportieren. Diese Zahl war ein Drittel der Gesamtzahl der seit 1619 nach Nordamerika importierten Sklaven.

„Man kann sagen, dass Zwangsarbeit ein Fleck ist, der niemals aus der US-amerikanischen Geschichte ausgelöscht werden wird. Die USA, deren Geschichte mit dem blutigen Sklavenhandel begannen, ist immer noch ein Land der modernen Sklaverei, und das Thema Zwangsarbeit in den USA kann nicht geleugnet werden“, sagte Xu.

Xu kam zu dem Schluss, dass das sogenannte US-Uigurische Gesetz die Entwicklung von Xinjiang nicht beeinträchtigen wird, sondern nur die böswillige Absicht der USA entlarven wird, gefälschte Forderungen nach Menschenrechten zu nutzen, um wahre Hegemonie zu sichern.

Die USA könnten sich genauso gut um ihre Probleme mit der einheimischen Zwangsarbeit kümmern und ein Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit der US-amerikanischen Ureinwohner formulieren, da die Geschichte der USA voller Vertreibung, Abschlachten und Zwangsassimilation der amerikanischen Ureinwohner ist, die zu einer „verschwindenden Ethnie“ geworden sind. bemerkte Xu und forderte die USA auf, über ihre eigenen Probleme nachzudenken.

