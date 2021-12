Frieden mit China! Schluss mit der Dämonisierung! Weltweite Probleme müssen gemeinsam bewältigt werden. Als Partner der Bewegung der Blockfreien hat China in den vergangenen Jahren durch seine Initiative der »Neuen Seidenstraße« einen immensen Infrastrukturplan zur Verbindung Asiens, Europas und Afrikas eingeleitet und diesen jetzt noch um eine neue multipolare „Seidenstraße der Gesundheit“ erweitert. Internationale Solidarität Jetzt!



