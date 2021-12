Wladimir Putins Schwerpunkte bei der „Großen Pressekonferenz“ 2021

Aufklärungsarbeit mit Impfgegnern notwendig: „Strafmaßnahmen für eine Weigerung, sich gegen Corona zu impfen, sind nicht nötig. Man muss geduldig die Notwendigkeit einer Impfung erklären“.

Zur Erweiterung der Nato: „Russland und sein riesiges Territorium zu umzingeln ist eine schwere Aufgabe, obwohl Militärstützpunkte von allen Seiten errichtet werden – im Osten, Süden, Norden, Westen”.

Russland hatte vor Machtwechsel in Kiew keine Pläne auf Krim-Wiedervereinigung. Man sei aber im Jahr 2014 gezwungen gewesen, etwas zu tun.

Russlands Agenten-Gesetz ist viel liberaler als dieses von den USA. Dieses sehe beispielsweise keine strafrechtliche Haftung vor, was in den USA der Fall sei, so Putin. Stattdessen müsse man nur seine Finanzierung offenlegen. Russland verbiete die Tätigkeit ausländischer Agenten nicht. Nur 74 von 200.000 anerkannten Nichtregierungsorganisationen in Russland gelten laut dem Präsident als ausländische Agenten.

Die komplette Pressekonferenz: https://bit.ly/3mszCQm | SNA

