US-Präsident Biden hat ein Gesetz unterzeichnet das Importe aus Xinjiang in China wegen der angeblichen Unterdrückung der Uiguren verbietet.

Es wird „die widerlegbare Vermutung“ aufgestellt, dass alle Produkte Xinjiang unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Exporteure aus Xinjiang müssen nach den neuen Regeln das Gegenteil nachweisen. Das neue Gesetz sieht darüberhinaus Sanktionen gegen Personen vor, die nach Ansicht der USA für Zwangsarbeit in Xinjiang verantwortlich sind.

Der Gesetzentwurf wurde Anfang Dezember einstimmig vom Repräsentantenhaus und dem Senat verabschiedet. Nach Unterzeichnung durch den US-Präsidenten wird das Gesetz nun in Kraft treten.

