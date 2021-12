Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh hat jetzt erklärt, dass der Gesandte Teherans in Sanaa, das von den jemenitischen Huthis kontrolliert wird, an einer COVID-19-Infektion verstorben ist.

Hassan Irloo hatte sich an seinem Einsatzort im Jemen mit dem Coronavirus infiziert.

Irloo war am Sonntag mit einem irakischen Flugzeug nach Teheran gebracht, nachdem der Irak zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelt hatte.

