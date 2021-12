Xi zu Putin: Unsere Beziehung „überschreitet eine Allianz“ – Ray McGovern (antiwar.com)

Die Frage ob Russland und China ein formelles Verteidigungsbündnis haben oder nicht, wurde heute weitgehend überflüssig, als der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte, dass „diese Beziehung in ihrer Nähe und Wirksamkeit sogar eine Allianz übertrifft“.

Die New York Times besteht darauf (und ist, soweit wir wissen, technisch korrekt), dass „die beiden Länder keine formelle Allianz haben“. Aber da die Spannungen entlang der Westgrenze Russlands und entlang der Pazifikgrenze Chinas zunehmen, würden umsichtige Staatsmänner zu dem Schluss kommen, dass die genaue Natur der chinesisch-russischen strategischen Partnerschaft ohne große Unterschiede zu einem Unterschied geworden ist.

Darüber hinaus war dies nicht nur Präsident Xi, der nach seinem virtuellen Eins-gegen-Eins mit Putin am Mittwoch Rauch aufsteigen liess. Laut Times stammte die Nachricht von Xis verblüffender Behauptung bezüglich einer chinesisch-russischen Beziehung („das Überschreiten einer Allianz“) aus einem Briefing von Yuri Ushakov, einem führenden nationalen Sicherheitsberater von Präsident Putin.

Kristallklar ist, dass Xi Putins vorrangige Initiative zur Beendigung der NATO-Erweiterung und der Stationierung offensiver Raketen nahe der russischen Grenze voll unterstützt hat. Putin unterstrich laut Ushakov die Notwendigkeit, mit der NATO und den USA über rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien zu sprechen. Xi antwortete mit den Worten, er „verstehe Russlands Bedenken und unterstütze voll und ganz unsere Initiative, diese Sicherheitsgarantien für Russland auszuarbeiten“, sagte Ushakov.

Die Frage ist, ob Präsident Joe Biden etwas über die Zwei-gegen-Eins-Korrelation der Kräfte gelernt hat, seit er sich nach dem Juni-Gipfel mit Putin in Genf blamiert hat. Beim Abflug ließ Biden wissen, dass die „Russen in einer schwierigen Lage sind, von China bedrängt zu werden“.

Und hier ist die bizarre Art und Weise, wie Biden bei seiner Pressekonferenz nach dem Gipfel seine jahrzehntelange Herangehensweise an Putin in Bezug auf China beschrieb:

„Ohne ihn [Putin] zu zitieren – was ich nicht für angebracht halte – lassen Sie mich eine rhetorische Frage stellen: Sie haben eine Grenze von mehreren Tausend Meilen zu China. China strebt danach, die mächtigste Wirtschaft der Welt und das größte und mächtigste Militär der Welt zu sein.“

Eine andere Art von Squeeze heute

„Squeeze“ oder strategische Umarmung? Dies richtig zu lesen könnte nicht wichtiger sein, denn Hitzköpfe in Washington stacheln Hitzköpfe in Kiew an, um die Nase des russischen Bären zu zwicken. Aber wer von Bidens Beratern ist sachkundig und mutig genug, um ihm von den heutigen Kräfteverhältnissen zu erzählen? Sie besser; und je früher desto besser.

Ray McGovern arbeitet mit Tell the Word zusammen, einem Verlagszweig der ökumenischen Kirche des Erlösers in Washington. Zu seiner 27-jährigen Karriere als CIA-Analyst gehörte die Tätigkeit als Chef der sowjetischen Außenpolitikabteilung und als Ersteller/Berichterstatter des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

