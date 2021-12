Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa: Übungen haben eines gemeinsam – sie sind gegen Russland gerichtet.“ In der Ukraine sind ca. 10.000 NATO-Soldaten stationiert.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa gab während ihrer wöchentlichen Pressekonferenz Aufschluss über die Anzahl der in der Ukraine befindlichen NATO-Soldaten. In der Ukraine sind danach ungefähr 10.000 NATO-Soldaten stationiert, wobei 4.000 von den USA und 6.000 weitere von anderen Staaten der Allianz stationiert wurden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums betonte, dass für das Jahr 2022 neun gemeinsame Militärübungen der Ukraine mit NATO-Staaten geplant seien und wies darauf hin, dass die Anwesenheit der NATO-Streitkräfte in der Ukraine gegen die Minsker Vereinbarungen verstoße. Mit Friedensbemühungen hätten dies nicht zu tun, kritisierte Maria Sacharowa: „Die Übungen haben eines gemeinsam – sie sind gegen Russland gerichtet.“

