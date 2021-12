Die historische chinesische Stadt Xi’an sperrt sich, wachsenden Covid-Ausbruch zu bekämpfen -Fähigkeit der Regierung steht vor dem Test (Global News China)

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243156.shtml

Die historische chinesische Stadt Xi’an, in der etwa 13 Millionen Menschen leben, hat am Mittwoch die Reisekontrollen verschärft und Gemeinden gesperrt, um einen wachsenden COVID-19-Ausbruch zu bekämpfen, nachdem innerhalb von zwei Wochen mehr als 140 lokale Fälle entdeckt wurden, die wegen der Übertragungen große Besorgnis aufkommen ließen.

Die Stadt in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi schloss außerdem 3.574 Schulen und organisierte Online-Unterricht. Große Indoor-Freizeiteinrichtungen wurden eingestellt und den Mitarbeitern des Unternehmens wurde geraten, von zu Hause aus zu arbeiten.

Diese strengen Maßnahmen kamen nach einem stadtweiten Nukleinsäuretestprogramm ab Sonntag, bei dem am Montag 42 Fälle und am Dienstag 52 Fälle festgestellt wurden. Bisher waren fünf weitere Städte von dem Ausbruch betroffen – Xianyang und Yan’an in Shaanxi, Zhoukou in der zentralchinesischen Provinz Henan, Dongguan in der südchinesischen Provinz Guangdong und Peking.

Die zweite Runde stadtweiter Nukleinsäuretests in Xi’an ergab 127 positive Fälle, teilten die lokalen Behörden am Mittwochabend mit.

Inmitten der steigenden Zahl neuer Fälle und der schnellen Übertragung steht Xi’an vor einem großen Test seiner Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Städten, die kürzlich ähnliche Kämpfe gegen das Wiederaufleben von COVID-19 geführt haben.

Die Reaktion der Stadt auf die Notlage und die Umsetzung der nachweislich wirksamen Strategie des Landes, eine dynamische Null-Fall-Politik zu verfolgen, wird von weitreichenden Fragen geplagt.

Den Ausdruck „chaotisch“ würden viele Anwohner verwenden, um die letzten zwei Tage zu beschreiben. Das Health-Code-System stürzte am Montag fast den ganzen Tag ab, sodass die Menschen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, zur Arbeit gehen oder sogar nach Hause zurückkehren konnten, da diese Aktivitäten einen Scan des QR-Codes durch das System erfordern.

„Besorgniserregend“, beschwerten sich einige Doktoranden auf Twitter wie Sina Weibo und sagten, dass sie sich hilflos fühlten, als sie mit dem Problem konfrontiert waren, in die Stadt zu kommen, um Prüfungen abzulegen.

Einige Leute fragten sich, warum die Stadt zu diesem frühen Zeitpunkt eine umfassende epidemiologische Erhebung durchgeführt hat, da der konkrete Übertragungsweg noch nicht klar ist und es keine eindeutigen Korrelationen zwischen verschiedenen Übertragungsketten gibt. Einige sagten, verglichen mit einer Umfrage in Tianjin, bei der die Bewegungen von Patienten auf Minuten genau bestimmt werden konnten, seien die Ergebnisse in Xi’an unvollständig und unklar.

Die am Mittwoch von der Global Times durchgeführten stichprobenartigen Interviews mit vielen Einwohnern von Xi’an zeigten einen positiven Trend: Spezielle Vorkehrungen für Postgraduiertenprüfungen wurden getroffen; der Lebensunterhalt kann gewährleistet werden; die Situation ist nicht übermäßig stressig.

Da die Stadt am Donnerstag ab Mitternacht gesperrt werden soll, sagte ein Anwohner mit Nachnamen Ma gegenüber der Global Times, dass die Menschen in Supermärkte geeilt sind, um die täglichen Vorräte zu kaufen, da alle Haushalte nur alle zwei Tage eine Person nach draußen schicken dürfen, um das Nötigste zu kaufen die Sperrung, außer für Notfälle.

Chinesische Gesundheitsexperten sagten, es sei normal, diese Beschwerden zu sehen, da mehrere Städte des Landes bei der präzisen Prävention und Kontrolle der Epidemie mit gutem Beispiel vorangegangen sind und die Chinesen natürlich hohe Standards für die Reaktionen der lokalen Regierung auf den Notfall haben.

„Eine größere Zahl sporadischer Fälle wurde noch nicht mit den aktuellen Übertragungen in Verbindung gebracht, was darauf hindeutet, dass es in Xi’an eine versteckte Übertragung gegeben hat“, sagte Lu Hongzhou, Leiter des Dritten Volkskrankenhauses von Shenzhen und Mitglied des Expertenkomitees der nationalen Seuchenbekämpfung und -prävention, teilte die Global Times am Mittwoch mit.

Während die Stadt gegen das schwere neuartige Coronavirus kämpft, übten mehrere gemeldete Fälle von hämorrhagischem Fieber , einer natürlichen Epidemie mit einer hohen Todesrate, zugleich einen doppelten Druck auf die Stadt aus.

Dieser Ausbruch habe die Spitzenphase erreicht, sagte Lu und merkte an, dass die Situation möglicherweise nicht sofort unter Kontrolle gebracht werden kann. Basierend auf der dynamischen Zero-Case-Strategie sowie der schnellen Anpassung der Verwaltung durch die lokale Regierung wird jedoch erwartet, dass die Ausbreitung des Virus in etwa vier Wochen eingedämmt wird, sagte Lu.

