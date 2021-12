Bericht: NATO erwägt, mehr Truppen nach Rumänien und Bulgarien zu schicken (antiwar.com)

https://cutt.ly/EUyJGNu

Der Nato-Oberbefehlshaber erwägt, weitere Truppen nach Rumänien und Bulgarien zu schicken, um Russland entgegenzutreten, berichtete der Spiegel am Samstag .

In dem Bericht heißt es, der Plan würde die „verstärkte Vorwärtspräsenz“ der NATO ausweiten, in deren Rahmen Gefechtsverbände abwechselnd nach Estland, Lettland, Litauen und Polen entsandt werden.

Der Spiegel sagte, der Oberste Alliierte Befehlshaber der NATO, General Tod Wolters, der auch das US-amerikanische Europakommando leitet, habe kürzlich in einer vertraulichen Videokonferenz „eine Verstärkung der Truppen an der Ostgrenze“ der NATO gefordert.

Der Bericht kommt, als Russland von den USA Garantien verlangt, dass die NATO inmitten der schwelenden Spannungen um die Ukraine nicht weiter nach Osten expandiert. Die USA haben Russland vorgeworfen, eine Invasion in die Ukraine geplant zu haben, was Moskau bestreitet, und die Russen verweisen auf die militärischen Aktivitäten der Nato in der Region als Quelle der Spannungen.

Während weder Rumänien noch Bulgarien an Russland grenzt, haben beide Länder eine Küste am Schwarzen Meer, ein Gebiet, in dem die USA und die NATO ihre Präsenz verstärkt haben. Die USA finanzieren ein Bauprojekt in Höhe von 152 Millionen US-Dollar auf dem ehemaligen sowjetischen Stützpunkt in Camp Turzi, Rumänien, um die Fähigkeiten der NATO im Schwarzen Meer zu erweitern .

Russland hat den USA letzte Woche eine Reihe von Sicherheitsvorschlägen vorgelegt und ist bestrebt, darüber zu verhandeln. Sollte die Nato zu diesem Zeitpunkt beschließen, ihre Präsenz im Osten auszuweiten, würde Moskau dies als große Provokation ansehen.

