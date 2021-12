Afghanistan erhält eine neue Charge von gespendeten Hilfsgütern aus China (Xinhua) 

Die Red Crescent Society (ARCS) hat eine Reihe von Hilfeleistungen erhalten, die von der Red Cross Society of China gespendet wurden.

Am Dienstag fand im ARCS-Komplex in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, eine Übergabezeremonie statt, an der der chinesische Botschafter in Afghanistan Wang Yu und ARCS-Generalsekretär Mawlawi Matiul Haq Khalis teilnahmen.

„Als freundlicher Nachbar und aufrichtiger Freund Afghanistans misst China den Schwierigkeiten, mit denen das afghanische Volk derzeit konfrontiert ist, große Bedeutung bei“, sagte Wang bei der Zeremonie.

Um Afghanistan bei der Überwindung der aktuellen Schwierigkeiten zu helfen, habe China eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und Afghanistan eine Reihe von Soforthilfe bereitgestellt, fügte Wang hinzu.

1.500 Tonnen afghanische Pinienkerne seien seit November in China angekommen, sagte der chinesische Botschafter. China wird weiterhin afghanische Agrarprodukte importieren.

Während der Zeremonie dankte Khalis China für die humanitäre Hilfe, einschließlich der RCSC-Partie.

„Die neueste chinesische Spende ist in dieser kritischen Situation für die Menschen in Afghanistan sehr wichtig“, sagte Khalis.

Zum Lieferumfang des RCSC gehörten neben medizinischer Ausrüstung auch Medikamente und Taschen für Schulkinder.

