Rechter japanischer Politiker gedemütigt, nachdem er versuchte, die Einladung des chinesischen Konsulats zu einem Besuch in Xinjiang für einen Stunt auszunutzen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241724.shtml

Ein rechtsgerichteter japanischer Politiker, der einen Stunt machen wollte, indem er eine vom chinesischen Generalkonsulat in Osaka organisierte Veranstaltung nutzte, bei der Japaner aufgefordert wurden, Chinas Region Xinjiang zu besuchen. Er blamierte sich selbst, indem er versuchte, China massiv zu beschuldigen, aber nach mehreren Runden damit scheiterte. Es gab Wortschlachten mit dem chinesischen Gesandten auf Twitter.

Das chinesische Generalkonsulat in Osaka veröffentlichte am 2. Dezember eine Mitteilung, in der Japaner eingeladen wurden, die chinesische Region Xinjiang nach dem Ende des COVID-19 zu besuchen. Die Einladung erregte große Aufmerksamkeit in japanischen Medien und bis jetzt haben sich 806 Japaner für die Reise beworben.

Dieses Ereignis hat die Schwäche der antichinesischen Kräfte in Japan geweckt, da sie befürchten, dass ihre Lügen über die Verleumdung von Xinjiang aufgedeckt werden. Deshalb verbreiten sie Fehlinformationen, die besagen, dass das chinesische Generalkonsulat versucht, Japaner mit Geld zu gewinnen, es wäre eine „Einwegreise“ und die Leute könnten nicht nach Japan zurückkehren, und diejenigen, die nach China gehen, würden “ überwacht“, mit dem Ziel, die Veranstaltung zu verzerren und Japaner davon abzuhalten, sich dafür zu bewerben, so ein Mitarbeiter des chinesischen Generalkonsulats in Osaka.

Takashi Nagao, ein ehemaliges Mitglied des japanischen Repräsentantenhauses, ist einer dieser Politiker, die die Veranstaltung schlecht zu machen versuchten.

Nagao arbeitete früher in der Abe-Administration und hat sich immer für Japans „Recht auf kollektive Selbstverteidigung“ und den Besuch des japanischen Premierministers im Yasukuni-Schrein eingesetzt, einem Ort, an dem sich die Gräber verurteilter japanischer Verbrecher des Zweiten Weltkriegs befinden.

Am 5. Dezember veröffentlichte Nagao auf seinem Twitter-Account die Veranstaltung des chinesischen Generalkonsulats und fragte „ob ich nach der Teilnahme an der Aktivität lebend nach Japan zurückkehren kann?“

Chinas Generalkonsul Xue Jian in Osaka antwortete auf Twitter und sagte, Nagao könne sich für die Veranstaltung bewerben, aber anstatt sich Sorgen zu machen, ob er nach Japan zurückkehren kann, sollte er sich Sorgen machen, ob er angesichts all der Lügen über Chinas schockiert standhalten könnte, wenn nach einem Besuch in Xinjiang seine Vorstellungen zerstört wären.

Einige japanische Internetnutzer kritisierten Nagao dafür, indiskret als ehemaliges Mitglied des japanischen Repräsentantenhauses gehandelt zu haben. Dies hielt die japanischen Rechtspolitiker jedoch nicht davon ab, es erneut zu versuchen.

Am 8. Dezember veröffentlichte Nagao einen weiteren Tweet, in dem er „Bedingungen“ für seinen Besuch in der Region Xinjiang stellte und sagte, dass die Tour von einer Reihe von Führern begleitet werden müsste, die „Uiguren sind, die ins Konzentrationslager gesteckt und geflohen sind“. Aber fünf Minuten später postete Nagao einen weiteren Tweet, in dem er sagte, sein Vorschlag sei „eine schwierige Aufgabe“ und er würde daher „von einer Teilnahme an der Tour absehen“.

Generalkonsul Xue kommentierte, dass Nagao Bedingungen angeboten und dann den Besuch „abgelehnt“ habe, was zeigt, dass es ihm an gesundem Menschenverstand, Mut und Aufrichtigkeit mangelt.

Nach mehreren Runden von Wortgefechten wurde Nagao von japanischen Netizens verspottet, weil er sich zurückgezogen hätte. Andere Netizens „ermutigten“ Nagao, sich für den Besuch zu bewerben. Einige Internetnutzer veröffentlichten auch Fotos von Nagaos Besuch in China vor einigen Jahren, auf denen er lächelnd bei einem Treffen mit chinesischen Politikern zu sehen ist, und machten sich lustig, dass Nagao jetzt so dramatisch gegensätzliche Thesen vertrete.

Am 10. Dezember ergriff Xue die Initiative, Nagao auf Twitter zu fragen, ob es ihn veranlassen würde, Xinjiang zu besuchen, wenn er Uiguren als Führer für den Besuch einsetzen könnte.

Nagao gab daraufhin keine klare Antwort und behauptete, seine Sicherheit könne nicht gewährleistet werden. Als Antwort twitterte Xu, dass Nagao als Politiker weder Aufrichtigkeit noch Mut besäße und es keinen Sinn habe, mit einer solchen Person weiter zu kommunizieren.

Viele Internetnutzer haben den japanischen Politiker dafür kritisiert, dass er sich selbst erniedrigt, als er versuchte, China gegenüber hart zu aufzutreten, und sagten, er solle sich auch chämen, wenn er in den politischen Kreis zurückkehrt.

Die Ankündigung des Konsulats, die Japaner zu einem Besuch in Xinjiang einzuladen, hob die wunderschöne Landschaft, das köstliche Essen und die Schönheit von Xinjiang hervor.

„Xinjiang ist ein guter Ort. In den letzten Jahren sind jedoch nacheinander Verleumdungen und Lügen über Xinjiang aufgetaucht, die zu großen Missverständnissen geführt und dem Image von Xinjiang und China geschadet haben“, heißt es in der Mitteilung.

Damit die Menschen die tatsächliche Situation in Xinjiang selbst überprüfen können, rekrutiert das Generalkonsulat in Osaka laut Mitteilung japanische Touristen, die nächstes Jahr nach Xinjiang reisen.

