Historischer Sieg für Gabriel Boric bei den Präsidentschaftswahlen in Chile (Telesur)

Der Kandidat von Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, hat die Präsidentschaftswahlen in Chile mit einem historischen Sieg der Linken in Lateinamerika gewonnen.

Nach Angaben der chilenischen Wahlbehörde SERVEL hat der ehemalige Studentenführer der Linken, Gabriel Boric, den rechtsextremen Kandidaten Jose Antonio Kast mit etwas mehr als 50% der abgegebenen Stimmen geschlagen.

Mit 54,72 % der bisher abgegebenen Stimmen, im Vergleich zu Kast mit 45,28 %, hat Boric einen ausreichend großen Vorsprung von über 9 Punkten, um zum Sieger der demokratischen Übung an diesem Sonntag erklärt zu werden.

Bei der zweiten Stichwahl der Präsidentschaftswahlen des Landes wurden die Wahllokale offiziell um 18 Uhr Ortszeit geschlossen. Danach begann die Auszählung der Stimmen und innerhalb von nur einer Stunde wurde fast ein Drittel der Gesamtstimmen ausgezählt.

Boric hatte zuvor den Sieg unter chilenischen Wählern im Ausland, insbesondere in Spanien, Deutschland und Frankreich, errungen und trotz erheblicher Schwierigkeiten im öffentlichen Verkehr in der Hauptstadt Santiago de Chile erfolgreich junge Menschen, Frauen und die Arbeiterklasse mobilisiert, um die Wähler daran zu hindern, Wahllokale erreichen.

Boric und Kast erkämpften sich die ersten beiden Plätze im ersten Wahlgang Chiles am 21. November und schlugen fünf andere Präsidentschaftskandidaten. Doch an diesem Sonntag konnte Borics fortschrittlich orientierte Plattform die Mehrheit der Wähler von Kasts äußerer Sympathie für die Pinochet-Diktatur sowie seiner spaltenden und fremdenfeindlichen Ideologie überzeugen.

