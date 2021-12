Putin: Sputnik V wirkt besser als andere Impfstoffe gegen den Omicron-Stamm

Moskau ist bereit, den Einmalimpfstoff Sputnik Light für andere Länder zur Auffrischung bereitzustellen, einschließlich der europäischen Staaten, sagte Putin.

Der russische Sputnik-V-Impfstoff wirkt besser gegen den neuen Omicron-Stamm als andere weltweit eingesetzte Impfstoffe, sagte Präsident Wladimir Putin am Freitag auf einer Plenarsitzung des 30. Kongresses der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer (RSPP).

„Heute scheint unser Sputnik V gut und wahrscheinlich sogar besser gegen Omicron zu wirken als andere weltweit verwendete Impfstoffe“, sagte er und fügte hinzu, dass Experten in den kommenden Tagen die endgültige Einschätzung der Wirksamkeit von Sputnik V gegen den Omicron-Stamm abgeben würden .

Moskau sei bereit, den Einmalimpfstoff Sputnik Light für andere Länder zur Auffrischung bereitzustellen, einschließlich der europäischen Staaten, stellte Putin fest. „Wir können sogar Impfstoffe, die wir haben, mit anderen Ländern teilen, ich meine als Booster, auch mit europäischen Ländern“, sagte er. „Wir sind bereit, Sputnik Light den Ländern zur Verfügung zu stellen, die es für Booster-Shots verwenden möchten. Wir haben das ausreichende Volumen, um es mit anderen Ländern zu teilen“, fügte der russische Präsident hinzu.

Quelle: https://tass.com/world/1377235

