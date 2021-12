China und Russland wollen Abhängigkeit vom US-geführten Finanzsystem verringern (antiwar.com)

Die US-Sanktionen haben China und Russland natürlich dazu bewegt, am Aufbau robusterer Handelsbeziehungen zu arbeiten.

Während der Gespräche am Mittwoch versprachen der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping, die Bemühungen um den Aufbau eines unabhängigen Handelsnetzwerks zu verstärken, um die Abhängigkeit vom US-geführten Finanzsystem zu verringern, berichtete die South China Morning Post am Donnerstag.

Yury Ushakov, ein Berater von Putin, sagte, die beiden Staats- und Regierungschefs seien sich einig über „die Notwendigkeit, die Bemühungen um die Bildung einer unabhängigen Finanzinfrastruktur für die Bedienung der Handelsoperationen zwischen Russland und China zu beschleunigen“. Ushakov sagte, „Drittländer“ könnten ein solches Netzwerk nicht beeinflussen.

In den letzten Jahren waren sowohl China als auch Russland häufig Ziel von US-Sanktionen. Angesichts der schwelenden Spannungen um die Ukraine haben US-Beamte damit gedroht, Russland vom internationalen Zahlungssystem SWIFT abzuschneiden.

Unter ähnlichem Druck haben China und Russland ihre Handelsbeziehungen intensiviert. Während des Anrufs am Mittwoch sagte Xi, dass der Handel zwischen den beiden Nationen in diesem Jahr zum ersten Mal die 100-Milliarden-Dollar-Marke überstieg. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs weniger Transaktionen mit dem US-Dollar und mehr mit dem chinesischen Yuan oder dem russischen Rubel tätigen.

In den letzten Jahren haben die USA eine enorme Zahl von Sanktionen gegen Länder verhängt, deren Regierungen Washington nicht mag. Mehrere Länder unterliegen so vielen Sanktionen, dass sie im Wesentlichen unter Wirtschaftsblockaden stehen, wie der Iran, Venezuela, Nordkorea, Syrien und Kuba.

Diese stark sanktionierten Länder sind natürliche Verbündete und Handelspartner für China und Russland, da sie weniger Abhängigkeit vom US-System suchen. Der Iran hat beispielsweise bei den Ölverkäufen an China eine wichtige Lebensader gefunden.

