Chinas Sinovac Boosterimpfung zeigt 94 % Wirksamkeit gegen Omicron (Global Times)

Die neueste Studie zeigt, dass eine Auffrischungsimpfung des inaktivierten Vakzins des chinesischen Biotech-Unternehmens Sinovac die positive Rate neutralisierender Antikörper des Impfstoffs gegen die Omicron-Variante mehr als verdoppeln kann, wie die Global Times am Mittwoch von dem Unternehmen erfuhr.

Die Studie wurde vom Unternehmen an 20 Personen durchgeführt, die zwei Spritzen erhielten, und weiteren 48, die drei Spritzen erhielten. Sieben in der ersten Gruppe und 45 in der zweiten wurden positiv auf neutralisierende Antikörper gegen die Omicron-Variante getestet, teilte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber der Global Times mit.

Sinovac sagte, dass die Daten zeigten, dass die Verabreichung einer Auffrischimpfung seines Impfstoffs die Neutralisierungskapazität des Impfstoffs gegenüber der Omicron-Variante effektiv verbessern kann, lesen Sie die Erklärung.

Die Omicron-Variante, die erstmals Anfang November entdeckt wurde, wurde nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in 77 Ländern und Regionen gemeldet.

weiterlesen hier:

https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241588.shtml

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related