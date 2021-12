Appell von 50 Nobelpreisträgern: Militärausgaben in allen Ländern um 2 % reduzieren. Mit weniger Waffen Geld für die Lösung von Menschheitsproblemen bereitstellen. Gegen extreme Armut, Pandemien, Erderwärmung

Reduzieren Sie die Militärausgaben in allen Ländern um 2 % über 5 Jahre, um planetare Notfälle zu bekämpfen. Die weltweiten Militärausgaben haben sich seit 2000 verdoppelt. Sie nähern sich 2 Billionen US-Dollar pro Jahr und steigen in allen Regionen der Welt

Einzelne Regierungen stehen unter Druck, die Militärausgaben zu erhöhen, weil andere dies tun. Der Rückkopplungsmechanismus hält ein rasantes Wettrüsten aufrecht – eine kolossale Verschwendung von Ressourcen, die viel klüger eingesetzt werden könnten. Frühere Wettrüsten hatten oft das gleiche Ergebnis: tödliche und zerstörerische Konflikte.

Wir haben einen einfachen Vorschlag für die Menschheit: Die Regierungen aller UN-Mitgliedstaaten sollten fünf Jahre lang eine gemeinsame Kürzung ihrer Militärausgaben um 2% pro Jahr verhandeln.

Die Begründung für den Vorschlag ist einfach:

Gegnerische Nationen reduzieren die Militärausgaben, so dass die Sicherheit jedes Landes erhöht wird, während Abschreckung und Gleichgewicht gewahrt bleiben.

Das Abkommen trägt dazu bei, Feindseligkeiten abzubauen und damit das Kriegsrisiko zu verringern.

Riesige Ressourcen – eine „Friedensdividende“ von bis zu 1 Billion USD bis 2030 – werden bereitgestellt.

(*) Stockholm International Peace Research Institute

Wir schlagen vor, die Hälfte der durch dieses Abkommen freigesetzten Mittel einem globalen Fonds unter der Aufsicht der Vereinten Nationen zuzuweisen, um die gravierenden gemeinsamen Probleme der Menschheit anzugehen: Pandemien, Klimawandel und extreme Armut.

Die andere Hälfte steht den einzelnen Regierungen zur Verfügung. Alle Länder werden daher über erhebliche neue Ressourcen verfügen. Einige davon können genutzt werden, um die starken Forschungskapazitäten der Militärindustrie auf dringend benötigte friedliche Anwendungen umzuleiten.

Die Geschichte zeigt, dass Vereinbarungen zur Begrenzung der Weiterverbreitung von Waffen erreichbar sind: Dank der SALT- und START-Verträge haben die USA und die Sowjetunion ihre Nukleararsenale seit den achtziger Jahren um 90 % reduziert. Solche Verhandlungen können gelingen, weil sie rational sind: Jeder Akteur profitiert von der Rüstungsreduzierung seiner Gegner, die Menschheit insgesamt.

Die Menschheit ist mit Risiken konfrontiert, die nur durch Zusammenarbeit abgewendet werden können.

Lasst uns zusammenarbeiten, anstatt uns untereinander zu bekämpfen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related